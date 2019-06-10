هيئة الأرصاد الجوية | طقس مصر الثلاثاء 11 يونيو حار على مُعظم أنحاء البلاد لطيف إلى معتدل بمناطق محدودة

بعد أن شهدت مصر ولعدة أيام، امتدت لأكثر من أسبوع تمتعت فيه البلاد بطقسٍ مُعتدل بالمقارنة بهذا التوقيت من العام، بدأت منذ الاثنين نسبياً المعادلة المناخية تتغير لطقس مصر وتشهد أجواءها حالة من ارتفاع درجات الحرارة، ليكن الوضع الغالب طقس حار بمعظم أنحاء البلاد .

وصدر تقرير يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو 2019 من قبل الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمصر، مُوضحاً أن الثلاثاء امتداد لحالة الطقس الحار الذي مرت به مصر منذ الاثنين، ليسود الطقس الحار معظم المناطق، مع اعتداله بمناطق محدودة، وننقل نحن لكم فيما يلي كافة التفاصيل مع توضيح معدلات درجات الحرارة ليوم الثلاثاء 11-6-2019 .

طقس مصر الثلاثاء 11 يونيو 2019

فلقد أشار تقرير الطقس ليوم الثلاثاء 11-6-2019، أن فقط السواحل الشمالية الغربية يتميز فيها الطقس بحالة من الأجواء اللطيفة، ثم تمتد إلى معتدلة حتى السواحل الشمالية الشرقية، لتتراوح الدرجات بمجمل سواحل البلاد الشمالية من 28 إلى 29 درجة مئوية .

وأما إذا اتجهنا جنوباً للداخل نحو الدلتا والوجه البحري والقاهرة، نجد الأجواء تتحول إلى حارة ومرتفعة بالدرجات لتتراوح درجات الحرارة يوم الثلاثاء 11 يونيو 2019 على تلك المناطق من 34 حتى 37 درجة مئوية .

ثم ننتقل إلى مناطق الصعيد لنجد أن درجات الحرارة هناك وفق تقرير الثلاثاء 11 يونيو تتميز بالارتفاع حتى مستويات شديدة فنجدها تتأرجح من 37 حتى 41 درجة مئوية .

وأكد أيضاً تقرير الطقس ليوم الثلاثاء على أهمية توخي الحذر أثناء القيادة صباحاً بمناطق مصر بشمال البلاد والوجه البحري، وذلك بسبب تكون شبورة كثيفة مع بدايات ساعات اليوم الأولى من صباح يوم الثلاثاء .