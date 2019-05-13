هيئة الأرصاد الجوية | طقس مصر الثلاثاء 14 مايو شديد الحرارة ويُلامس حاجز الأربعين درجة مئوية على القاهرة ..إليكم البيان بالأرقام

طقس مصر نحو الأجواء الصيفية الحارة، واقع أصبح يفرض ذاته وبقوة على الحالة العامة لطقس البلاد منذ بداية هذا الأسبوع، فمنذ السبت الماضي ودرجات الحرارة بمصر تأخذ الطريق سريعاً نحو الصعود بمقدار يومي وصل لثلاث درجات ارتفاعاً يومياً، هذا قطعاً خالف مستويات الحرارة بالأسبوع الماضي التي كانت فيه تتميز بالاعتدال الواضح على مُعظم أنحاء البلاد .

والآن صدر عن هيئة الأرصاد الجوية بمصر تقريرها عن حالة طقس الثلاثاء الموافق 14 مايو، والذي أكد أن الحرارة أنهت تماماً هُدنة الاعتدال وبدأت مرحلة الصعود الصيفي على معظم أنحاء البلاد، ونحن بالسطور القليلة التالية سنوضح التفاصيل الكاملة التي نقلها تقرير هيئة الأرصاد عن طقس 14 مايو 2019 بمصر … فهيا بنا نتطلع على التفاصيل .

حالة الطقس بمصر 14-5-2019

فبدراسة تفاصيل ومعلومات بيان طقس 14 مايو 2019 الصادر عن الهيئة المصرية للأرصاد الجوية، نجد أن درجات الحرارة ترتفع بمعدلات تصل إلى أربع درجات مئوية عن يوم أمس لتلامس حاجز الأربعين على العاصمة القاهرة، مًسجلة 38 درجة مئوية .

وتتراوح الدرجات على السواحل الشمالية من 28 إلى 31 درجة مئوية لتكسر حاجز الثلاثين على الإسكندرية، وبمناطق الوجه البحري ومحيط محافظات الدلتا تتأرجح الحرارة من 35 حتى 37 درجة مئوية .

وتكن الدرجات على مناطق مصر في الصعيد شديدة الحرارة بشكل فعلي، حيث تتراوح الدرجات هناك يوم الثلاثاء 14-5-2019 من 38 حتى 41 درجة مئوية .

وعن خليج السويس ومناطق محافظات القناة فإن الحرارة يوم الثلاثاء عند مستوى 38 درجة مئوية وسط أجواء حارة .

وأكد التقرير على ضرورة وأهمية الحذر خلال ساعات النهار المبكرة خاصة على طرق السفر من تكون كثيف قد يحدث الثلاثاء للشبورة المائية مما قد يحجب الرؤية ويؤثر على مستواها .