هيئة الأرصاد الجوية| طقس مصر الثلاثاء 20 أغسطس درجات الحرارة متباينة من الاعتدال إلى الشدة من شمال البلاد لجنوبها

تقرير حالة الطقس، وما يحمله من أهمية يومية يتطلع غالب المواطنين لمعرفة تفاصيلها قبل بدأ اليوم الجديد، خاصة بعد ما مرت البلاد بموجة شديدة من الرطوبة العالية مع ارتفاع درجات الحرارة وذلك خلال الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الجاري، وجاء تقرير طقس مصر ليوم الثلاثاء غداً 20 أغسطس 2019 بعدة تفاصيل تخص درجات الحرارة التي وضح من بيانات تقرير 19 أغسطس عن هيئة الأرصاد أنها تتباين وتختلف بشدة بين أنحاء الجمهورية المتعددة من شمال مصر لجنوبها.. وفيما يلي من سطور هذا التقرير تتعرف على كامل التفاصيل.

طقس مصر الثلاثاء 19-8-2019

حيث جاءت معلومات الطقس لتاريخ 19-8-2019، والصادرة بشكل رسمي عن الجهة المنوط بيها فقط توضيح تفاصيل طقس مصر وهي هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة بمصر الثلاثاء تتباين لتبدأ بالاعتدال بمناطق السواحل الشمالية بمصر، ثم تبدأ الدرجات نحو الميل للحرارة بالعاصمة وأيضاً الوجه البحري، لنجدها حارة بشمال الصعيد ثم شديدة الحرارة بوسطه وجنوبه، وهذا سوف يتضح من تفاصيل درجات الحرارة بالسطور التالية لمختلف مناطق مصر.

حيث أشار التقرير الوارد ان درجات الحرارة بشريط الساحل الشمالي بمصر ومدنه تتراوح الثلاثاء من 30 حتى 31 درجة مئوية عند المستويات المعتدلة ثم تبدأ الدرجات تميل للحرارة بالتوجه نحو العاصمة ومناطق الدلتا ومحيط الوجه البحري لتتراوح من 34 حتى 36 درجة مئوية.

ويشهد شمال الصعيد الثلاثاء حسب التقرير معدلات حارة تتراوح فيها الدرجات من 36 حتى 38 درجة مئوية، ثم تتحول الدرجات الثلاثاء إلى شديدة الحرارة بشكل ملحوظ على مناطق الوسط ومناطق جنوب صعيد مصر لتتراوح من 39 حتى 41 درجة مئوية.