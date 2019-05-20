هيئة الأرصاد الجوية | طقس مصر الثلاثاء 21 مايو شديد الحرارة على مُعظم الأنحاء وارتفاع بمعدل أربع درجاتٍ مئوية

بدأت الأجواء المصرية تتخذ منحى أخر بمعدل درجات حرارة الطقس التي تسود البلاد، فمنذ بدايات الأسبوع الجاري كانت معدلات درجات الحرارة عند مستويات مقبولة تراوحت فيها الدرجات بغالب أنحاء البلاد من 24 حتى 32 درجة مئوية، لكن مع منتصف الأسبوع من يوم الاثنين بدأ الحال يتغير لترتفع الدرجات وتصل على القاهرة إلى 34 درجة مئوية في إشارة لبداية لارتفاعات متتالية حتى نهاية الأسبوع .

ولقد صدر تقرير يوم الثلاثاء 21 مايو 2019 والمتعلق بحالة الطقس عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مُشيراً إلى أن طقس مصر الثلاثاء شديد الحرارة بشكل ملحوظ على غالب أنحاء البلاد، ونحن فيما يلي سوف نسرد لكم بالأرقام والتفاصيل أحدث بيان صادر عن هيئة الأرصاد بمصر فيما يخص حالة الطقس غداً الثلاثاء 21-5-2019 .

طقس مصر الثلاثاء 21 مايو 2019

أشار تقرير هيئة الأرصاد بمصر عن طقس يوم الثلاثاء وذلك بتاريح 21-5-2019، أن غالب أنحاء البلاد تشهد أجواء حارة فعلياً، وترتفع درجات الحرارة عن يوم أمس، وربما لن تشهد مناطق بمصر اعتدال نوعاً ما غير مناطق البلاد الشمالية الشرقية نسبياً مقارنة بباقي مناطق الجمهورية .

حيث تتراوح الدرجات بسواحل البلاد بشمال مصر من 27 حتى 33 درجة مئوية، أما منطقة دلتا مصر والعاصمة القاهرة بالإضافة لمحافظات ومُحيط مناطق الوجه البحري بالبلاد فإن درجات الحرارة تتراوح من 38 حتى 39 درجة مئوية .

وعن صعيد مصر الذي يشهد أجواء صيفية ساخنة يوم الثلاثاء، فنجد أن درجات الحرارة يوم 21 مايو 2019 بصعيد مصر تتراوح معدلاتها من 40 حتى 41 درجة مئوية .