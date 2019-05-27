هيئة الأرصاد الجوية | طقس مصر الثلاثاء 28 مايو درجات الحرارة نحو الارتفاع الطفيف قبل الذروة المتوقعة نهاية الأسبوع

طقس مصر والصيف، حالة يضع فيها المواطن المصري اهتمامه الأول صوب درجات الحرارة، فبلا شك أن مستويات درجات الحرارة خلال فصل الصيف هي الملمح الأكثر أهمية بهذا الفصل الساخن، ولقد عانت مصر الأسبوع الماضي من منتصفه حتى نهايته من درجات للحرارة عند مستويات مرتفعة تجاوزن الأربعين درجة مئوية بالعديد من المناطق، لتعود الدرجات عند مستويات معتدلة لطيفة بداية هذا الأسبوع .

لكن وع صدور تقارير هيئة الأرصاد الجوية، تبين أن طقس الثلاثاء 28 مايو يتجه نحو ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف يصل لدرجتين مئويتين، وتلك هي البداية لموجه جديدة من الحرارة متوقعة مع نهاية الأسبوع الجاري، وان كانت هيئة الأرصاد أكدت أنها أقل حدة وشدة من الموجه السابقة .. فإليكم تفاصيل طقس الثلاثاء 28 مايو 2019 .

طقس مصر ودرجات الحرارة الثلاثاء 28 مايو

فلقد أشار تقرير هيئة الأرصاد الجوية لطقس يوم الثلاثاء 28 مايو 2019، أن مستويات الحرارة معتدلة نوعاً ما على المناطق الشمالية من الجمهورية محافظات ومدن الساحل الشمالي لتتراوح من 28 حتى 31 درجة مئوية .

ثم نأتي للدرجات المتوقعة للحرارة يوم الثلاثاء على القاهرة ومناطق الدلتا وسائر مُحيط منطقة الوجه البحري، لنجدها تتراوح من 33 حتى 36 درجة مئوية .

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على مناطق الصعيد يوم الثلاثاء 28 مايو، والتي أشارت الهيئة أنها تكن عند مستويات حارة، فنجدها تتراوح من 38 حتى 42 درجة مئوية .

وعن الرياح هناك نشاط لها بمناطق جنوب شبه جزيرة سيناء، ومحيط منطقة خليج السويس مما قد يسبب نوع من التأثير على حركة الملاحة .