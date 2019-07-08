هيئة الأرصاد الجوية | طقس مصر الثلاثاء 9 يوليو ارتفاع بدرجات الحرارة ورطوبة على مُعظم الأنحاء .. إليكم البيان بالأرقام

شهدت أجواء طقس مصر مع بداية هذا الأسبوع اعتدال نسبي بدأ مع يوم السبت ثم وصل لأفضل حالاته يوم الاثنين من مُنتصف الأسبوع الجاري، وذلك بعد أيام مُتتالية ارتفعت فيها مُعدلات الحرارة مُترافقة مع ارتفاع مستويات الرطوبة بمعظم أنحاء مصر، خاصة مناطق الوجه البحري على امتداده وصولاً للعاصمة القاهرة.

ومنذ قليل صدر تقرير الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2019 المُوضح لتفاصيل طقس مصر وفق بيان اليوم الصادر بشكل رسمي عن هيئة الأرصاد الجوية، وبالسطور التالية سوف تجد تفصيل كامل لكافة ما جاء به التقرير من بياناتٍ ومعلوماتٍ بالأرقام عن طقس الثلاثاء بمصر بمختلف الأنحاء الجغرافية بتاريخ 9-7-2019، فهيا بنا نتعرف بشكل تفصيلي على بيانات التقرير.

تفاصيل حالة الطقس بمصر يوم الثلاثاء 9 يوليو

أكد تقرير 9 يوليو 2019 ليوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري، والصادر لتوضيح تفاصيل طقس مصر، أن درجات الحرارة سوف تشهد بالفعل حالة من الارتفاع يلحظُها المواطن عن الأيام الماضية ولكن بشكلٍ تدريجي، كما أكد التقرير أن نسبة الرطوبة سوف ترتفع مُترافقة مع الارتفاع التدريجي الحادث بالدرجات، مما يزيد من الشعور أكثر بحرارة الطقس.

وبتتبع تفاصيل تقرير طقس الثلاثاء 9 يوليو، تجد أن درجات الحرارة بمحافظات ومدن الشمال بمصر تتراوح من 31 حتى 32 درجة مئوية، في ارتفاع نسبي عن الأيام الماضية، وإن كانت تلك المناطق تتميز بالاعتدال نوعاً ما عن باقي الأنحاء.

وتتراوح الدرجات من بداية مناطق الوجه البحري للدلتا حتى القاهرة من 35 حتى 37 درجة مئوية، ليسود طقس حار يمتد حتى شمال الصعيد الذي تتراوح فيه الدرجات من 37 حتى 38 درجة مئوية، ثم تبدأ الدرجات بالارتفاع أكثر في مناطق وسط وجنوب صعيد البلاد ليسود طقس شديد الحرارة تتراوح الدرجات فيه من 39 درجة حتى 43 درجة مئوية.

وبمناطق القناة وحتى حوض البحر الأحمر، يشهد شرق مصر أيضاً ارتفاع ملحوظ بالدرجات، لتتراوح يوم الثلاثاء 9 يوليو 2019 من 37 حتى 39 درجة مئوية، وتُسجل على محافظة بورسعيد 33 درجة مئوية بارتفاع درجتين عن الأيام الماضية رغم تميز بورسعيد تحديداً باعتدال الطقس الواضح خلال الأيام المُنصرمه وهذا يدل على حالة الارتفاع الذي سوف تشهد البلاد الثلاثاء.