هيئة الأرصاد الجوية | طقس مصر الجمعة 17 مايو درجات الحرارة تتجه نحو الانخفاض ببعض الأنحاء وتتراجع بمقدار 4 درجات على القاهرة

عاشت مصر وعاش المصريون خلال بدايات الأسبوع الجاري ارتفاع مُتدرج في درجات الحرارة الخاصة بطقس البلاد، وبدأت درجات الحرارة تأخذ اتجاها نحو الارتفاع بشكلٍ مُتزايد مع منتصف الأسبوع حتى وصلت الدرجات إلى ذروتها فعلياً يوم الخميس لتسجل على القاهرة 39 درجة مئوية، وتتجاوز الأربعين على مُدن ومحافظات الصعيد .

وصدر تقرير الجمعة 17 مايو 2019، عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية يحمل البُشرى للمواطنين بعد موجه حارة بانكسار تلك الموجة وتراجع درجات الحرارة بمقدار يصل إلى 4 درجات مئوية وان يكن بغالب الأنحاء لازال مائلاً للحرارة نوعاً ما، فإليكم تفاصيل بيان الجمعة الخاص بدرجات الحرارة .

درجات الحرارة وبيان طقس مصر الجمعة 17 مايو

تشهد مناطق مصر من السواحل الغربية حالة من الاعتدال الملحوظ بمستويات درجات الحرارة لتتراوح الدرجات من 25 حتى 26 درجة مئوية حتى الإسكندرية التي تُسجل أجواء لطيفة بدرجات حرارة 26 درجة .

أما السواحل الشمالية بمدنها ومحافظاتها فتشهد حالة من الميل للحرارة نوعاً ما لتسجل الدرجات الجمعة من 27 حتى 28 درجة مئوية .

وعن العاصمة القاهرة فأكد التقرير أن درجات الحرارة تسجل 35 درجة بانخفاض 4 درجات عن يوم أمس، وتتراوح الدرجات بالوجه البحري ومحافظات الدلتا من 34 حتى 38 درجة مُسجلة أعلى معدل لها بمحافظة الشرقية .

أما صعيد مصر فدرجات الحرارة الجمعة 17 مايو 2019 كما أشار تقرير هيئة الأرصاد الجوية، فتتراوح من 35 حتى 36 درجة بشمال صعيد مصر ووسط الصعيد، وجنوب الصعيد شديد الحرارة بشكل واضح لتتراوح الدرجات من 41 حتى 43 درجة مئوية .