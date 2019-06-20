هيئة الأرصاد الجوية | طقس مصر الجمعة 21 يونيو حار بمُعظم أنحاء البلاد مُعتدل ببعض المناطق متجاوز 40 درجة بمناطق أخرى

طقس مصر ودرجات الحرارة المتجه نحو الارتفاع، أصبح الواقع الذي يحكم ويميز بشكل كبير الأجواء المناخية المصرية منذ بداية هذا الأسبوع، وربما ذلك ما دفع الكثيرين للتأكيد على أن فصل الصيف بحرارته الشديدة المعهودة قد بدأ بشكلٍ فعلي يُخيم على مصر وفق مستويات من درجات الحرارة عالية الارتفاع تشهدها معظم مناطق الجمهورية .

وصدر تقرير طقس يوم الجمعة 21 يونيو 2019 عن الهيئة العامة للأرصاد، مُوضحاً ومؤكداً على هذا التصور من طقس حار بمعظم أنحاء مصر وان كان معتدل بمناطق أخرى منها ثم يشهد درجات حرارة عالية تأخذ الطقس لمستويات من الحرارة الشديدة بمناطق أخرى .. وفيما يلي التفاصيل الكاملة لطقس مصر الجمعة 21-6-2019 .

طقس مصر الجمعة 21-6-2019

فمن واقع بيان الأرصاد عن تفاصيل طقس الجمعة 21 يونيو 2019، تبين أن مناطق الساحل الشمالي فقط من مصر، هي التي قد تشهد نسبياً طقس معتدل تتراوح فيها درجات الحرارة من 29 إلى 30 درجة مئوية .

لكن دون مناطق مصر الشمالية ومع التوجه جنوباً باتجاه الوجه البحري للبلاد ومنطقة الدلتا والقاهرة، تجد درجات الحرارة ترتفع بشكل ملحوظ ويسود طقس حار بالفعل، تتراوح خلاله الدرجات من 34 حتى 37 درجة مئوية .

وبطبيعة الحال يشهد صعيد مصر يوم الجمعة 21/6/2019 طقس شديد الحرارة تصل فيه الحرارة لمستويات أربعينية وتتجاوز في بعض المحافظات، لتتراوح الدرجات بصعيد مصر يوم الجمعة من 38 حتى 46 درجة مئوية متجاوز حاجز 40 درجة بمحافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد .