هيئة الأرصاد الجوية| طقس مصر الجمعة 26 يوليو حار ورطب على مُعظم أنحاء البلاد مُعتدل في بعض المناطق .. إليكم التفاصيل

طقس مصر وما يشهده تلك الأيام من حرارة وصفها الكثيرون أنها منطقية ومتوافقة مع درجات الحرارة الموسمية التي تتعرض لها البلاد كل صيف في مثل هذا التوقيت، هذا ما يتعايش معه المصريون من عوامل مناخية تسود البلاد منذ بداية الشهر الحالي يوليو 2019، ونحن استمراراً لرصد حالة الطقس بمصر نقدم لكم تقرير الجمعة 26 يوليو 2019.

حيث صدر التقرير عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موضحاً التفاصيل الدقيقة حول كل مشاهد الطقس يوم الجمعة من درجات للحرارة بكل منطقة ونطاق جغرافي لمصر، وأيضاً وضع الرطوبة، وما هي المناطق التي سوف تتمتع نسبياً باعتدال ملحوظ يوم الجمعة فيما يخص معدلات ومستويات درجات حرارة الطقس.

تفاصيل طقس الجمعة 26 يوليو بمصر

حيث أشار مُلخص تقرير هيئة الأرصاد بمصر عن الحالة العامة للطقس بتاريخ 26 يوليو 2019 ليوم الجمعة، أن غالب أنحاء الجمهورية من حدود منطقة الوجه البحري حتى مناطق الشمال من الصعيد حار ورطب، وتأخذ الحرارة اتجاهات أكثر شدة مع التوجه نحو جنوب صعيد مصر.

ونجد أن ووفق تقرير الجمعة عن حالة الطقس، أن سواحل مصر الشمالية وما تتضمنه من مدن ومحافظات، سوف تتمتع بطقس أكثر اعتدال عن غيرها من المناطق، وجاءت مستويات درجات الحرارة حسب المنطقة الجغرافية كما سنوضحه فيما يلي من سطور هذا التقرير.

شمال مصر والمحافظات الشمالية يوم الجمعة تتراوح فيها الدرجات المئوية من 30 – 31 درجة مئوية.

القاهرة ومحافظات الدلتا وجميع محيط مناطق الوجه البحري الجمعة تتراوح فيه الدرجات من 36 – 37 درجة مئوية.

شمال ووسط صعيد مصر الجمعة تتراوح فيه الدرجات من 37 – 38 درجة مئوية.

جنوب الصعيد بالبلاد يوم الجمعة 26 يوليو تتراوح الدرجات من 38 – 41 درجة مئوية.

وحذر تقرير الهيئة من نشاط محتمل للرياح على منطقة خليج السويس تحديداً قد يُعيق النشاط البحري والملاحي وحركة الصيد هناك، كما حذر التقرير من تكون كثيف للشبورة المائية صباح الجمعة 26 يوليو خاصة بالمناطق الزراعية والمناطق المكشوفة.