هيئة الأرصاد الجوية | طقس مصر الجمعة 28 يونيو حار إلى شديد الحرارة على مُعظم الأنحاء أربعيني الدرجات بعدة مناطق

لا شك أن طقس مصر بدأ مع بدايات النصف الثاني من شهر يونيو يشهد حالة من الارتفاعات المتتالية بمستويات درجات الحرارة، زاد من حدة الطقس ومما زاد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة الارتفاع الملحوظ أيضاً بمستويات الرطوبة بمعظم مدن ومحافظات الجمهورية، وبدأ المواطن يشعر فعلياً بالأجواء الصيفية بكل معانيها .

وصدر تقرير الطقس اليومي عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يوضح تفاصيل طقس مصر يوم الجمعة 28-6-2019، ولم يأتي التقرير بعيداً عن التوقعات التي تُشير بوضوح أن درجات الحرارة لا تزال عند معدلات عالية، مما جعل معظم أنحاء الجمهورية تقبع تحت تأثير الطقس الحار بل وشديد الحرارة، وفيما يلي سوف نوضح تفاصيل أكثر عن طقس الجمعة مع التوضيح الشامل لتفاصيل بيان درجات الحرارة الجمعة بمصر وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد بمصر بتجاوز الدرجات مستويات 40 مئوية ببعض المناطق .. فإليكم التفاصيل .

طقس مصر الجمعة 28 يونيو

حيث صدر تقرير اليوم عن طقس الجمعة بمصر الموافق 28 يونيو 2019 مؤكداً أن فقط السواحل الشمالية للبلاد هي التي قد تشهد نوعاً ما وبشكل نسبي طقس معتدل، وأشار البيان أن مناطق مصر الشمالية يوم الجمعة تتراوح فيها مستويات ومعدلات درجات الحرارة من 30 حتى 31 درجة مئوية .

وبين تقرير الهيئة أن باستثناء المناطق الشمالية تشهد معظم أنحاء مصر طقس حار إلى شديد الحرارة ترتفع فيه الدرجات المئوية للطقس، حيث أكد التقرير أن مناطق الوجه البحري مع مناطق الدلتا وحتى القاهرة تشهد طقس حار بوضوح تتراوح فيه الدرجات من 37 حتى 40 درجة مئوية حيث تُسجل مثلا الجمعة على محافظة الشرقية 40 درجة وبالقاهرة 38 درجة مئوية .

ثم أكد التقرير أن منطقة البحر الأحمر وقناة السويس هي الأخرى تشهد درجات من الحرارة المرتفعة تتراوح يوم الجمعة 28 يونيو من 37 حتى 41 درجة مئوية .

ونأتي لصعيد مصر الذي يشهد بالفعل كما بين تقرير هيئة الأرصاد ليوم الجمعة طقس شديد الحرارة للغاية يتجاوز حاجز 42 درجة مئوية بعدم مناطق من الصعيد، وتتراوح درجات الحرارة بصعيد مصر الجمعة حسب بيان الهيئة من 39 حتى 45 درجة مئوية .