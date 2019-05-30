هيئة الأرصاد الجوية | طقس مصر الجمعة 31 مايو حار على مُعظم الأنحاء يقترب من مستوياتٍ أربعينية على القاهرة

بعد أن شهدت البلاد حالة من الاستقرار بمستويات درجات الحرارة خلال مُعظم أيام الأسبوع الجاري بدأت الدرجات تشهد ارتفاعاً منذ نهاية الأسبوع من يوم الأربعاء لتسود أجواء حارة شعر بها المواطن بشكل كبير، وجاءت تلك الأجواء في ظل تعرض البلاد لموجة حارة أخرى خلال شهر رمضان، ولكنها وكما أشارات هيئة الأرصاد الجوية بمصر، أقل حدة نوعاً ما من أخر موجة حارة ضربت البلاد .

وتقرير طقس مصر الجمعة 31 مايو الصادر الآن عن هيئة الأرصاد الجوية، يُشير لاستمرار تلك الحالة من ارتفاع بدرجات حرارة الطقس، وغلبة الأجواء الحارة على مُعظم أنحاء الجمهورية الجمعة، فهيا بنا نتعرف على تفاصيل طقس مصر الجمعة 31-5-2019 .

طقس مصر الجمعة 31 مايو 2019

فلقد أشار تقرير الجمعة 31 مايو 2019 الخاص بحالة الطقس بمصر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن البلاد يغلب عليها أجواء حارة تقترب لمستويات أربعينية على مناطق الدلتا والوجه البحري حتى القاهرة، وتتراوح الدرجات هناك من 36 حتى 39 درجة مئوية، لتسجل على القاهرة 38 درجة .

وتشهد مناطق الشمال بمصر والسواحل الشمالية اعتدال نوعاً ما، وتتراوح الدرجات هناك من مستويات 27 حتى 29 درجة مئوية، ليسود طقس أقل حدة من مناطق الدلتا والقاهرة .

أما محافظات الصعيد فتشهد بالفعل أجواء صيفية شديدة الحرارة، فنجد أن مستويات درجات الحرارة يوم الجمعة 31 مايو بصعيد مصر تتراوح من 39 حتى 44 درجة مئوية .

وتتراوح درجات حرارة الجمعة 30 مايو بمصر بمناطق خليج السويس وعلى محافظات القناة من 37 حتى 38 درجة مئوية باستثناء بورسعيد التي تشهد درجات معتدلة عند 27 درجة مئوية .