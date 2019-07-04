هيئة الأرصاد الجوية | طقس مصر الجمعة 5 يوليو 2019 رطبٌ وحار على مُعظم الأنحاء فإليكم البيان بتفاصيل الدرجات

بدأ طقس مصر من يوم الاثنين الماضي من مُنتصف هذا الأسبوع يتميز بارتفاع درجات الحرارة بشكلٍ متوافق مع الأجواء الصيفية بهذا الوقت من العام، ولم يتخلل تلك الفترة نوعاً ما إلا اعتدال نسبي يومي السبت والأحد بداية هذا الأسبوع، ويترقب المواطنين معرفة الحالة العامة للطقس بمصر مع حلول نهاية هذا الأسبوع ليوم الجمعة .

وبالفعل صدر تقرير يوم الجمعة حول حالة الطقس لتاريخ 5 يوليو 2019 صادراً عن الهيئة العامة للأرصاد، ومُوضحاً أن الحالة الغالبة لطقس الجمعة هي الأجواء الرطبة مع ارتفاع لدرجات الحرارة، ونحن بالسطور التالية ووفق ما ورد من معلومات وبيانات عن هيئة الأرصاد الجوية المصرية سوف نوضح إليكم تفاصيل الدرجات بمختلف المناطق بمصر، مع توصيف الحالة العامة لطقس الجمعة بالبلاد .

طقس مصر الجمعة 5 يوليو 2019

من واقع ما ورد من تفاصيل عن طقس الجمعة بمصر 5 يوليو 2019، اتضح أن طقس مصر يمر بثلاث مستويات يغلب عليها ارتفاع الحرارة مُقترن بارتفاع نسبة الرطوبة، وذلك بنطاق جغرافي واسع مُمتد من الوجه البحري حتى شمال الصعيد، ثم يبدأ بالارتفاع الشديد بدرجات الحرارة نحو وسط الصعيد وجنوبه، ومع هذا تشهد السواحل الشمالية للبلاد اعتدال عن باقي الأنحاء .

فنجد أن درجات الحرارة تتراوح بشمال مصر حسب بيان الهيئة ليوم الجمعة من 30 حتى 31 درجة مئوية وسط أجواء معتدلة رطبة، ومع التوجه نحو الدلتا والوجه البحري حتى شمال الصعيد مروراً بالقاهرة، نجد الأجواء تزداد فيها نسبة الرطوبة والحرارة لتتراوح بالدلتا والقاهرة من 33 حتى 37 درجة، وبشمال الصعيد من 37 حتى 38 درجة مئوية .

وتزداد درجات الحرارة ارتفاعاً بشكل ملموس بالتوجه نحو جنوب الصعيد ووسطه، وأكد تقرير الجمعة 5 يوليو 2019 عن هيئة الأرصاد الجوية، أن الدرجات بتلك المناطق تصل لمستوياتها الأربعينية لتتراوح من 38 حتى 42 درجة مئوية .