هيئة الأرصاد الجوية | طقس مصر الخميس 13 يونيو الأجواء مُعتدلة لطيفة بمناطق مُحددة لمائلة للحرارة بمعظم الأنحاء

ثبات منذ يومين عند اعتدال مستويات درجات الحرارة، هذا هو الواقع الذي ميز طقس مصر خلال اليومين الماضيين بعد أن شهدت البلاد خلال منتصف الأسبوع الجاري ارتفاع نوعي بدرجات الحرارة وصل إلى 37 درجة مئوية على القاهرة ومما عزز بشكل كبير في تلك الفترة من الشعور بالحرارة العالية هو الارتفاع الملحوظ بنسبة الرطوبة خاصة على الوجه البحري والعاصمة .

وصدر تقرير طقس الخميس 13 يونيو 2019 من قبل الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمصر، يوصف تفاصيل حالة الطقس بمصر الخميس 13-6-2019، وشامل لبيان درجات الحرارة على مختلف أنحاء وأقاليم البلاد، فإليكم التفاصيل كاملة .

تفاصيل طقس مصر الخميس 13 يونيو

حيث صدر تقرير طقس الخميس 13/6/2019 عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، موضحاً أن شمال البلاد يسوده طقس لطيف بشكل مختلف عن باقي الأنحاء وتتراوح درجات الحرارة الخميس بتلك المناطق الشمالية من الساحل الشمالي بمصر، من 26 حتى 28 درجة مئوية مسجلة أجواء معتدلة بشكل كبير .

أما مناطق مصر من الدلتا وأيضاً الوجه البحري حتى نصل إلى شمال الصعيد مروراً بالقاهرة، فنجد أن الأجواء لطقس الخميس تتميز بحالة واضحة من الميل للحرارة، وان كانت أقل من معدلات منتصف الأسبوع، لتتراوح الدرجات من 30 حتى 36 درجة مئوية، وتُسجل على القاهرة 35 درجة مئوية .

وعن صعيد مصر، فالغالب كالمعتاد درجات حرارة مرتفعة تسود وسط الصعيد وجنوبه، مسجلة معدل دراجات يتراوح من 37 حتى 41 درجة مئوية .