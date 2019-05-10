هيئة الأرصاد الجوية | طقس مصر السبت 11 مايو عودة درجات الحرارة للارتفاع مُجدداً .. فإليكم البيان بالأرقام

بعد أن سادت بمصر أجواء لطيفة ومُعتدلة تميزت فيها درجات الحرارة خلال الخمس أيام الأول من شهر رمضان المبارك بمستويات مُعتدلة بل وعشرينية لطيفة وذلك من منتصف الأسبوع الاثنين حتى نهايته الجمعة، يبدو أن الأمور سوف تشهد تغير مع بداية الأسبوع القادم .

حيث صدر تأكيدات من قبل هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة بداية من الأسبوع القادم سوف تأخذ منحى مُختلف عن أيام الأسبوع المُنقضي وتتجه بشكل تدريجي إلى مستويات أكثر ارتفاعاً، وقد صدر الآن تقرير هيئة الأرصاد الجوية بجمهورية مصر العربية عن طقس يوم السبت 11 مايو ونحن ننقل لكم بالأرقام تفاصيله شاملاً لبيان درجات الحرارة .

حالة الطقس بمصر السبت 11 مايو شاملاً درجات الحرارة

حيث أوضح تقرير طقس السبت 11-5-2019 عن الهيئة العامة بمصر للأرصاد أن طقس السبت يتجه نوعاً ما للارتفاع بدرجات الحرارة بمعدل ثلاث درجات مئوية عن الأسبوع الماضي بمعظم الأنحاء، لتكسر درجات الحرارة بمصر بغالب أنحاء الجمهورية المستويات الثلاثينية .

وأشار التقرير، أن درجات الحرارة بالمناطق الخاصة بسواحل البلاد الشمالية من مدن ومحافظات تتراوح من 25 درجة حتى 30 درجة مئوية، ومن مناطق الدلتا والوجه البحري حتى العاصمة القاهرة ومحيطها تتراوح الدرجات من 31 حتى 32 درجة مئوية .

وبالصعيد ترتفع درجات الحرارة بشكلٍ ملحوظ، لتتراوح من 33 درجة مئوية حتى 35 درجة مئوية من تخوم مناطق الشمال بالصعيد حتى مناطق جنوب الصعيد .

وعن وضع الرياح، أكد تقرير السبت 11 مايو للطقس بمصر، أن الرياح بمعظم أنحاء البلاد هادئة غير نشطة، لكنها تكن مُثيرة للغبار ولأتربة وتنشط بمناطق غرب مصر وتأخذ اتجاه شمالي شرقي .