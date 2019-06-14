هيئة الأرصاد الجوية | طقس مصر السبت 15 يونيو مائل للحرارة بمعظم الأنحاء حار بجنوب البلاد .. إليكم التفاصيل ببيان الدرجات

بعد أن شهد الأسبوع المنصرم لطقس مصر حالة من التأرجح بين الاعتدال والحرارة، حيث شهد الأسبوع الماضي في بدايته استقرار بمعدل الدرجات عند مستوياتها المعتدلة، ثم شهد يومي الاثنين والثلاثاء ارتفاع طفيف لتعود الدرجات مرة أخرى مع يوم الأربعاء حتى نهاية الأسبوع إلى المستويات المعتدلة المعتادة .

يأتي تقرير طقس مصر ليوم السبت بداية الأسبوع بتاريخ 15 يونيو 2019، ليؤكد أن الطقس بمصر مع بداية الأسبوع الجديد يتأرجح من الاعتدال بمناطق محددة والميل للحرارة بغالب أنحاء البلاد، ثم يُسجل مستويات حارة على جنوب البلاد، وفيما يلي تفصيل كامل لمستويات درجات الحرارة وذلك بمختلف القطاعات الجغرافية بمصر .. إليكم التفاصيل .

طقس مصر ودرجات الحرارة 15 يونيو 2019

فبمتابعة تفاصيل تقرير السبت 15 يونيو 2019 الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد، تبين من بيانات التقرير أن درجات الحرارة بمصر الجمعة على السواحل الشمالية تستقر عن مستويات معتدلة لتسود أجواء لطيفة بتلك المناطق تحديداً وتتأرجح الدرجات من 28 إلى 29 درجة مئوية .

وتبدأ الأجواء للميل للحرارة بشكل ملحوظ، بالتوجه نحو مناطق الدلتا بمصر ومناطق الوجه البحري حتى تصل إلى العاصمة القاهرة، ونجد أن مستويات درجات الحرارة بتلك المناطق تتراوح من 31 إلى 35 درجة مئوية، ومُسجلة حسب بيان الأرصاد 35 درجة وذلك بالعاصمة القاهرة .

ثم تتحول الدرجات إلى مستوياتها الحارة بمناطق الجنوب بصعيد مصر، وتسجل الدرجات بصعيد مصر درجات تتراوح من 36 حتى 38 وذلك بشمال الصعيد ووسطه، ثم تزداد الدرجات ارتفاعاً بالتوجه نحو جنوب الصعيد للتراوح من 38 حتى 40 درجة مئوية .