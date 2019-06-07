هيئة الأرصاد الجوية | طقس مصر السبت 8 يونيو الدرجات عند مُعدلات عشرينية بالشمال وثلاثينية بمعظم الأنحاء وانخفاض خلال يومين

شهدت الأجواء المناخية بمصر خلال أيام عيد الفطر المبارك حالة من الاعتدال الملحوظ بمستويات درجات الحرارة، وان كان الأمر شابه ارتفاع بمستويات الرطوبة أول أيام العيد، ومع انتهاء أخر أيام عيد الفطر المبارك واستعداد جموع المصريين لأسبوع جديد من العمل، يتطلع الكافة لمعرفة وضع الطقس بمصر مع بدايات الأسبوع القادم .

وصدر تقرير هيئة الأرصاد الجوية منذ قليل عن طقس يوم السبت الموافق 8-6-2019 موضحاً العديد من التفاصيل مع تصريحات صادرة أيضاً عن الهيئة حول الوضع العام لمستويات درجات الحرارة خلال اليومين الأولين من الأسبوع القادم السبت والأحد .. فإليكم التفاصيل .

طقس مصر السبت 8 يونيو

حيث أشار الدكتور محمود شاهين مدير التنبؤات والتحليلات بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن مصر ستشهد خلال يومي السبت والأحد القادمين اعتدال في درجات الحرارة وانخفاض عن يوم الجمعة من نهاية الأسبوع المنصرم، وأشار إلى نشاط ملحوظ للرياح بمناطق شمال ووسط الصعيد، مع احتمالية سقوط أمطار رعدية ببعض مناطق صعيد مصر .

وعن درجات الحرارة، أكد تقرير السبت أن الدرجات تتراوح على السواحل الشمالية من البلاد من 27 حتى 28 درجة مئوية، وهي بذلك عند مستويات عشرينية لطيفة معتدلة .

أما القاهرة ومدن الدلتا والوجه البحري فمستويات درجات الحرارة يوم السبت 8 يونيو، تتراوح من 30 حتى 33 درجة مئوية .

وعن مناطق الصعيد بمصر السبت 8-6-2019 أكد التقرير أن الدرجات تتراوح من 33 حتى 38 درجة مئوية، وبذلك تسجل درجات الحرارة مستويات ثلاثينية على غالب أنحاء الجمهورية .