هيئة الأرصاد الجوية: موجه حارة جديدة تضرب القاهرة والصعيد .. وتوقعات درجات الحرارة غدا الأحد فى مصر والمدن العربية والعالمية

يتوقع هيئة الأرصاد الجوية باستقبال موجه حارة جداً الأيام القليلة القادمة، وسوف تستمر إلى نهاية الأسبوع القادم والتي من الُمتوقع بها أن تصل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري إلى 43 درجة، والتي سوف ترتفع بها درجات الحرارة حوالى 7 و8 درجات عن المعدل الطبيعي، حيث شهدت القاهرة موجة حارة بالأسبوع السابق، والتي انتهت يوم الخميس الماضي واعتدال الجو بالأمس يوم الجمعة واليوم السبت.

توقعات هيئة الأرصاد الفترة المقبلة:

صرح الدكتور أحمد عبد العال/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المُتوقع أن تتعرض القاهرة بدء من يوم الثلاثاء المقبل لبداية موجة حر شديدة في ساعات النهار والتى سوف تشتد وقت الظهيرة، مع ارتفاع نسبة الرطوبة بالجو و تجمع بعض السحب، وتستمر تلك الموجه إلى نهاية الأسبوع القادم و سوف تنخفض درجات الحرارة مرة أخرى لتعود للمعدل المعتاد، ولذلك وضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية بضرورة متابعة الطقس خلال الفترة القادمة، كما نصح المسافرين والسائقين في الصباح الباكر بضرورة الالتزام بالسرعة المناسبة لتفادي حوادث الطرق.

أما عن طقس الغد الأحد الموافق 19-5-2019، فهو يسود طقس معتدل على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على الصعيد وجنوب البلاد نهاراً ومعتدل ليلاً، كما تقل الرؤية في الصباح الباكر لوجود شبورة مائية على شمال البلاد والقاهرة، وأما عن نشاط الرياح فهي شمالية شرقية معتدلة، وتزداد على البحر الأحمر وخليج السويس وقد تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.