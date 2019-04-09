هيئة الأرصاد الجوية | توقعات حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2019 ودرجات الحرارة المتوقعة على كافة الانحاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الثلاثاء 9 أبريل 2019، حيث تشهد حالة من عدم الاستقرار النسبي على كافة الأنحاء، فقد صرح مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية محمود شاهين، إن حالة الطقس ستشهد بعض النشاط للرياح على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء وجنوب الصعيد والمناطق المكشوفة، وأضاف شاهين أن لايتوقع سقوط أمطار على المنطقة الشمالية ابتدأ من السواحل الشمالية مروراً بمحافظات الوجه البحري وحتى العاصمة القاهرة.

وبخصوص محافظات الصعيد فقد صرح شاهين أن حالة الطقس بداية من شمال الصعيد حتى جنوبه معتدلة، وتميل إلى ارتفاع درجات الحراراة على كافة محافظات الصعيد نهاراً وتقل درجات الحرارة مع دخول الليل، وتعتدل درجات الحرارة من منتصف الليل وحتى ساعات الصباح الأولى، كما حذرت هيئة الأرصاد من الشبورة المائية في ساعات الصباح الأولى.

حالة الطقس ودرجات الحرارة الثلاثاء 9 أبريل 2019

وأكد أن حالة الطقس خلال الأيام الحالية تعتبر مزيجًا بين خصائص فصل الشتاء وفصل الربيع، ففصل الشتاء لم ينتهِ بشكل كامل ومن الممكن أن تحدث أي تغييرات في حالة الطقس في أي وقت، أو يستمر الجو الربيعي كما هو الآن.​

8 تحذيرات للسائقين لتجنب الحوادث على الطرق بسبب الشبورة

اتباع تعاليم القيادة الآمنة في الشبورة، منها توخى الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطى مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف. شددت إدارة المرور على قائدي السيارات بإضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامي فى الوضع المنخفض تجنباً لانعكاس الضوء بفعل الشبورة، مما يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية مع زيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التي أمامك. الالتزام بالمسار (الحارة المرورية). الاسترشاد بالخطوط الأرضية. السير في الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع مع فتح جزئي لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج. استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئياً بالنسبة للغير. استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعاً مع استعمال ماسحات الزجاج، حال الاحتياج. عدم التوقف في نهر الطريق أو حتى أكتافه مطلقاً و مع حدوث عطل فجائى للمركبة، يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل كافة الأنوار ووضع المثلث العاكس قبل المركبة بـ 30 مترا فى اتجاه السير ويمكن استدعاء خدمة الإغاثة من خلال رقم 01221110000.

توقعات هيئة الأرصاد في القاهرة والمحافظات “حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9 أبريل 2019

ومن الجدير بالذكر ما صرح به “شاهين” المدير العام للتحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، حيث صرح بأن البلاد تمر حاليا بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، خاصة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وستستمر هذه الحالة من عدم الاستقرار حتى نهاية الأسبوع.

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وسنتابع معكم بصفة دائمة من خلال هذا التقرير التحديث المستمر لحالة الطقس يوميا، ونسعد تلقي استفساراتكم على حالة الطقس في جميع محافظات مصر المختلفة.

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