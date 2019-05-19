هيئة الأرصاد الجوية | توقعات حالة الطقس يوم الأحد 19 مايو 2019 ودرجات الحرارة المتوقعة على كافة الانحاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الأحد 19 مايو 2019، حيث تشهد حالة من الاستقرار النسبي على كافة الأنحاء، فقد صرح مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية محمود شاهين، إن حالة الطقس ستشهد بعض النشاط للرياح على أغلب الأنحاء وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء وجنوب الصعيد والمناطق المكشوفة، وأضاف شاهين أن لا يتوقع سقوط أمطار على المنطقة الشمالية ابتدأ من السواحل الشمالية مروراً بمحافظات الوجه البحري وحتى العاصمة القاهرة.

يسود طقس معتدل علي السواحل الشمالية حار علي الوجه البحري والقاهرة حتي شمال الصعيد شديد الحرارة علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهاراً معتدل ليلاً والرياح اغلبها شمالية شرقيه معتدلة تنشط علي القاهرة وجنوب سيناء كما تنشط علي خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلي اضطراب الملاحة البحرية هناك. هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس يوم الأحد 19 مايو 2019

وبخصوص محافظات الصعيد فقد صرح شاهين أن حالة الطقس بداية من شمال الصعيد حتى جنوبه معتدلة، وتميل إلى ارتفاع درجات الحرارة على كافة محافظات الصعيد نهاراً وتقل درجات الحرارة مع دخول الليل، وتعتدل درجات الحرارة من منتصف الليل وحتى ساعات الصباح الأولى، كما حذرت هيئة الأرصاد من الشبورة المائية في ساعات الصباح الأولى.

حالة الطقس ودرجات الحرارة الأحد 19 مايو 2019

وأكد أن حالة الطقس خلال الأيام الحالية تعتبر مزيجًا بين خصائص فصل الشتاء وفصل الربيع، ففصل الشتاء لم ينتهِ بشكل كامل ومن الممكن أن تحدث أي تغييرات في حالة الطقس في أي وقت، أو يستمر الجو الربيعي كما هو الآن.​

درجات الحرارة المتوقعة السبت 18 مايو على القاهرة وسائر الأنحاء

8 تحذيرات للسائقين لتجنب الحوادث على الطرق بسبب الشبورة

اتباع تعاليم القيادة الآمنة في الشبورة، منها توخى الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطى مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف. شددت إدارة المرور على قائدي السيارات بإضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة مع وضع النور الأمامي فى الوضع المنخفض تجنباً لانعكاس الضوء بفعل الشبورة، مما يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية مع زيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التي أمامك. الالتزام بالمسار (الحارة المرورية). الاسترشاد بالخطوط الأرضية. السير في الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع مع فتح جزئي لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج. استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئياً بالنسبة للغير. استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعاً مع استعمال ماسحات الزجاج، حال الاحتياج. عدم التوقف في نهر الطريق أو حتى أكتافه مطلقاً و مع حدوث عطل فجائى للمركبة، يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل كافة الأنوار ووضع المثلث العاكس قبل المركبة بـ 30 مترا فى اتجاه السير ويمكن استدعاء خدمة الإغاثة من خلال رقم 01221110000.

توقعات هيئة الأرصاد في القاهرة والمحافظات “حالة الطقس اليوم

ومن الجدير بالذكر ما صرح به “شاهين” المدير العام للتحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، حيث صرح بأن البلاد تمر حاليا بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، خاصة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وستستمر هذه الحالة من عدم الاستقرار حتى نهاية الأسبوع.

وسنتابع معكم بصفة دائمة من خلال هذا التقرير التحديث المستمر لحالة الطقس يوميا، ونسعد تلقي استفساراتكم على حالة الطقس في جميع محافظات مصر المختلفة.