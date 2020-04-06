هيئة الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم الإثنين 6-4-2020 (بيان بدرجات الحرارة)

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانها اليومي المنشور عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، عن توقعات حالة الطقس في مصر اليوم الإثنين الموافق 6-4-2020، والتي ننقل لكم تفاصيلها في سطورنا التالية، كما نستعرض معكم متابعينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الهيئة.

حالة الطقس في مصر اليوم الإثنين 6-4-2020

حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية تشهدها كافة مدن ومحافظات الجمهورية اليوم الإثنين 6-4-2020، وذلك بعد أن تعرضت البلاد أمس الأحد لانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فضلاً عن النشاط الشديد في حركة الرياح المحملة بالرمال والأتربة على القاهرة ومعظم المحافظات، أما عن طقس اليوم فهو كالتالي:

يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، طقس معتدل نهاراً، بارد ليلاً.

أما على وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، فيسود طقس لطيف نهاراً، بارد ليلاً.

وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يسود طقس مائل للحرارة نهاراً، لطيف ليلاً، فيما يسود جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، لطيف خلال ساعات الليل.

شبورة مائية ورياح معتدلة

ومن المتوقع، أن تتكوَّن الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر، على مناطق القاهرة الكبرى، ومدن ومحافظات الوجه البحري، ووسط سيناء وسواحل البلاد الشمالية الشرقية والغربية.

وعن الرياح، فهي معتدلة على كافة الأنحاء، تنشط على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مما يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وفيما يخص حالة البحرين المتوسط والأحمر، فحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وترتفع أمواجه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر المتوسط، فحالته معتدلة، وترتفع أمواجه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم