هيئة الأرصاد تُصدر بياناً تحذيرياً للمواطنين بشأن طقس الغد الثلاثاء

نشرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية بياناً اليوم حذرت فيه المواطنين من طقس يوم غد الثلاثاء 25 يونيو 2019 منوهةً أن البلاد ستتعرض لموجة ناتجة عن امتداد منخفض الهند الموسمي تؤدي إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة في معظم أنحاء مصر.

وقال المتحدث باسم الهيئة إن يوم الثلاثاء سيشهد طقساً شديد الحرارة في النهار على محافظات القاهرة والوجه البحري والصعيد ومحافظات الساحل وكافة أنحاء البلاد مع انخفاض في نسبة الرطوبة.

وأضاف مسئول الهيئة: “سيشهد الليل طقساً لطيفاً نسبياً مقارنةً بطقس النهار، كما ستقل الرؤية صباحاً في أجزاء من شمال مصر بسبب الشبورة المائية بالإضافة إلى أن الرياح سوف تكون معظمها شمالية شرقية معتدلة وتنشط على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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درجات الحرارة المتوقعة غداً في محافظات مصر

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على عدد من محافظات الجمهورية:

القاهرة: 25 39

الإسكندرية: 24 32

سيوة: 26 41

نخل: 20 37

أسوان: 33 40

المنيا: 26 40