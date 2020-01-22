هيئة الأرصاد تُعلن توقعات حالة الطقس بداية من اليوم وحتى السبت القادم

في نشرتها الجوية اليومية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عن توقعات حالة الطقس بداية من اليوم الأربعاء الموافق 22 يناير وحتى السبت القادم الموافق 25 يناير 2020، وذلك في ضوء حرص الهيئة على إمداد المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية بكافة التفاصيل الخاصة بحالة الطقس في البلاد، خاصة خلال فصل الشتاء حيث الأمطار والرياح والتقلبات الجوية المستمرة التي تستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 22 يناير

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها، أن الفرص مهيأة اليوم لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري وبعض الأماكن المتفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر، وقد تمتد لتصل إلى القاهرة، ويسود شمال البلاد طقس بارد نهاراً، أما جنوباً فيسود طقس معتدل نهاراً، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

أما عن الرياح فهي معتدلة يزيد نشاطها على البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط مما يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية هناك، في ظل تعرّض بعض المناطق من شمال البلاد لتكوّن الشبورة المائية خلال ساعات الصباح المبكرة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: العظمى 15- الصغرى 9.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 15- الصغرى 9.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 17- الصغرى 11.

الغردقة وجنوب سيناء: العظمى 19- الصغرى 13.

شمال الصعيد: العظمى 17- الصغرى 7.

جنوب الصعيد: العظمى 18- الصغرى 9.

حالة الطقس غداً الخميس 23 يناير

وعن حالة الطقس غداً الخميس، يتوقع خبراء الأرصاد أن تستمر فرص تساقط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد، وكذلك على الوجه البحري وبعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وقد تمتد لتصل إلى القاهرة.

كما تستمر الشبورة المائية في التكوّن خلال ساعات الصباح المبكرة على بعض المناطق من شمال البلاد، في ظل استمرار الطقس البارد نهاراً شديد البرودة ليلاً على معظم الأنحاء، بالإضافة لنشاط الرياح على السواحل الشمالية والبحر المتوسط مما يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة غداً الخميس

القاهرة: العظمى 16- الصغرى 8.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 17- الصغرى 8.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 17- الصغرى 10.

الغردقة وجنوب سيناء: العظمى 19- الصغرى 13.

شمال الصعيد: العظمى 17- الصغرى 6.

جنوب الصعيد: العظمى 19- الصغرى 9.

حالة الطقس الجمعة 24 يناير

وبالنسبة لطقس الجمعة، يتوقع خبراء الأرصاد استمرار الطقس البارد نهاراً على شمال البلاد، معتدل جنوباً نهاراً، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء، والتي تصل لحد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء، في ظل استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري قد تصل للقاهرة.

وعن الرياح فتنشط على أغلب الأنحاء وخاصة على البحرين الأحمر والمتوسط مما يتسبب في اضطراب حركة الملاحة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 24 يناير

القاهرة: العظمى 16- الصغرى 9.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 15- الصغرى 9.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 15- الصغرى 12.

الغردقة وجنوب سيناء: العظمى 19- الصغرى 13.

شمال الصعيد: العظمى 16- الصغرى 6.

جنوب الصعيد: العظمى 19- الصغرى 9.

حالة الطقس السبت 25 يناير

أما عن طقس السبت، فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود شمال البلاد طقس بارد نهاراً، فيما يسود طقس معتدل جنوباً نهاراً، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء، يصل لحد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وبالنسبة للرياح فهي معتدلة، يزيد نشاطها على جنوب سيناء والبحر الأحمر، مما يتسبب في اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك، كما تتكوّن على شمال البلاد شبورة مائية خلال الساعات المبكرة من الصباح.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 25 يناير