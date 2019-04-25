هيئة الأوقاف تطرح مشروع وحدات اسكان اجتماعي…ننشر التفاصيل وشروط التقدم

قال المهندس سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، أمين عام اتحاد الأوقاف العربية، أن هيئة الأوقاف المصرية، قررت فتح باب الحجز لوحدات إسكان اجتماعي، وقد أعلن أماكن الوحدات ومساحاتها وأسعارها تاريخ الحجز، موضحا أن الطرح جاء تلبية لحق المواطنين في سكن لائق وبأسعار مميزة تتناسب مع المواطنين، كما قال المهندس علاء عبد العزيز، مدير عام هيئة الأوقاف، إن تنفيذ هيئة الأوقاف لبناء الوحدات جاء لتلبية احتياجات المواطنين وكذلك تنفيذا لخطة الدولة في إنشاء مليون وحدة سكنية للقضاء على العشوائيات، مضيفا أن أسعار الوحدات تأتي في متناول محدودي ومنخفضي الدخل.

أماكن ومواصفات وحدات الإسكان بهيئة الأوقاف

وقال المهندس سيد محروس في بيان له الخميس، أن هناك تسهيلات مقدمة في السداد بنظام مبادرة البنك المركزي تصل إلى ٢٠ سنة، وقال أن الوحدات تقع بمدينتي العاشر من رمضان والسادات، موضحا أن المساحات تتراوح من ٥٩ م وحتى ٨١ م بالعاشر من رمضان، و٥٢م حتى ٧٩م بمدينة السادات.

وأوضح محروس أن باب الحجز مفتوح حتى الخامس من شهر مايو المقبل، وأن الأسعار تتراوح بين ١٠١٢٠٠ إلى ١٩٠,٨٠٠ جنيه مصري، بدعم نقدي يصل إلى 25 ألف جنيه، وأن أسعار الفائدة مميزة وتتراوح من ٥% إلى ٧%، مبينا أنه يجرى سداد مقدم ١٥% من سعر الوحدة السكنية.

شروط الحجز

وقد أوضح مدير الإدارة التجارية بشركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى”، سامح أبوبكر، أنه على الراغبين في الحجز، القيام بشراء كراسة الشروط بمبلغ ٢٥٠ جنيها من مقر هيئة الأوقاف المصرية الكائن فى ١٠٩ شارع التحرير بالدقي، ثم استيفاء استمارة حجز الوحدة والإقرار بخط واضح، وتقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته “سارية”، وتقديم شهادة بإثبات صافي الدخل الشهري للأعزب، وللزوج أو الزوجة إن كانت تعمل بالنسبة للمتزوجين، مختومة وموقعة من جهة العمل، مع تقديم أي مستندات خاصة بمصادر دخل إضافية.

وأوضح أبوبكر أنه يشترط ألا يقل سن المتقدم عن ٢١ سنة ولا يزيد على ٥٠ سنة، وألا يكون المتقدم مالكا لوحدة سكنية، كما أنه يحظر شراء الوحدة نقدا ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري، كما يشترط ألا يزيد الدخل السنوي للمتقدم على ٥٧ ألف جنيه سنويا للأسرة “٤٧٥٠ جنيهًا شهريا”، و٤٢ ألف للأعزب “٣٠٠٠ جنيه شهريا”، وإنهاء جميع الالتزامات البنكية إن وجدت، ويسدد المتقدم جدية حجز من ١٠ آلاف إلى ٢٠ ألف جنيه طبقا للنموذج الموضح بكراسة الشروط.

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