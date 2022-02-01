“هيئة الارصاد الجوية المصرية” توقعات حالة الطقس اليوم 1-2-2022 الثلاثاء في مصر

قامت هيئة الارصاد الجوية المصرية بإطار بيان رسمي يتضمن توقعات حالة الطقس في مصر غدا الثلاثاء الموافق الاول من شهر فبراير، حيث أكدت الارصاد الجوية ان هناك ارتفاع نسبي في درجات الحرارة بجميع المحافظات مقارنة بالدرجات الحرارة التي جاءت في مصر خلال الايام الاخيرة والتي شهدت عدم استقرار من حيث انخفاض درجات الحرارة على مدار اليوم بشكل كبير، وسوف نستعرض الان حالة الطقس غداً في مصر والتعرف على توقعات درجات الحرارة.

توقعات حالة الطقس غداً الثلاثاء في مصر

توقع خبراء الارصاد الجوية في مصر أن تستقر حالة الطقس غدا الثلاثاء في جميع المحافظات، حيث أكد أن هناك ارتفاع نسبي في درجات الحرارة لتكون حالة الطقس مائلة الى البرودة نهارا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، بالاضافة الى السواحل الشمالية الغربية، أكل عن السواحل الشمالية الشرقية فمن المقرر ان يكون الطقس معتدل، فترتفع درجات الحرارة نسبيا خلال ساعات النهار ليكون الطقس في ساعات الليل مائل البرودة بشكل كبير، وقد أكد خبراء الارصاد الجوية سكون حركة الرياح خلال ساعات النهار وعدم نشاطها بشكل ملحوظ في بعض المحافظات، بالاضافة الى عدم وجود فرص لهبوط الامطار بشكل هاص في محافظات الوجه البحري والقاهرة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء في محافظات مصر

وبناء الى توقعات درجات الحرارة غدا الثلاثاء في محافظات مصر المختلفة، فقد جاءت على النحو التالي.