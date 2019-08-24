هيئة البريد المصري تعلن عن وظائف خالية

أعلنت اليوم الهيئة المصرية للبريد عن حاجتها لموظفين في ادارة خدمة العملاء، من الجنسين ذكور وإناث،من الحاصلين علي الموهلات العليا في جميع التخصصات العلمية، من الخرجين الشباب لهذا العام والأعوام السابقة بشرط السن لايزيد عن 30 عام ميلاديا، وتعد هيئة البريد المصري من أحد اهم الهيئات الحكومية في مصر حيث تخدم مئات الألف من المواطنين يوميا

نص بيان أعلان التوظيف من الهيئة المصرية للبريد

تعلن الهيئة المصرية للبريد عن حاجتها لموظفين خدمة عملاء ، في نطاق القاهرة الكبري لعام 2019 ، والحصول علي فرصة بداية مستقبل مهني واعد من خلال البريد المصري، إن ادارة خدمة العملاء في اي مؤسسة من أهم الأدارات لدورها المحوري داخليا، وذلك لتوصيل صوت العميل الذي يساعد علي التطوير المستمر، وأيضا من خلال التواصل مع العملاء لتقديم أفضل مستوي من الخدمة، مع الحرص الدائم بإن نعكس الاهتمام والعناية بتعاملاتنا اليومية مع جميع العملاء .

من هو موظف خدمة العملاء

هو شخص إيجابي، وطموح، لدية مساحة جيدة للمرونة ، يحب مساعدة الاخرين ، وهو فرد متعاون، مع فريق العمل يتمتع بمهارات التواصل، وتحمل ضغوط العمل ويمتلك تفكيرا إستراتيجيا وعنده قدره علي تفهم وتوقع إحتياجات العملا ء

تفاصيل الوظيفة والشروط

هذه الوظيفة لسكان القاهرة الكبري فقط، حتي أشعار أخر ونتستعرض معكم متابعي موقع كلمة الشروط الخاصة بالوظيفة

العمل يكون بنظام الورديات

أن يكون المتقدم حديث التخرج او خريج سنوات أخري بشرط لا يتعدي 30 عام ميلاديا

أن يكون حاصل علي مؤهل عالي من أحد الجامعات المصرية او المعاهد العليا المعترف بها

أن يكون المتقدم قد قام بإداء الخدمة العسكرية او معفي منها

علي من ينطبق علية الشروط يقوم بإرسال السيرة الذاتية عبر البريد الالكتروني التالي [email protected]