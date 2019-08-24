هيئة البريد المصري تعلن عن وظائف خالية

اليوم الهيئة المصرية للبريد عن حاجتها لموظفين في خدمة العملاء، من الجنسين ذكور وإناث،من الحاصلين علي العليا في جميع التخصصات العلمية، من الشباب لهذا العام والأعوام السابقة بشرط السن لايزيد عن 30 عام ميلاديا، وتعد هيئة البريد المصري من الهيئات الحكومية في مصر حيث تخدم مئات الألف من المواطنين يوميا
نص بيان أعلان التوظيف من الهيئة المصرية للبريد
تعلن الهيئة للبريد عن حاجتها لموظفين خدمة عملاء ، في نطاق القاهرة الكبري لعام 2019 ، والحصول فرصة بداية مهني واعد من خلال البريد المصري، إن ادارة خدمة العملاء في اي مؤسسة من أهم الأدارات لدورها المحوري داخليا، وذلك لتوصيل صوت العميل الذي يساعد علي التطوير المستمر، وأيضا من خلال التواصل مع العملاء لتقديم أفضل مستوي من الخدمة، مع الحرص الدائم بإن نعكس الاهتمام والعناية بتعاملاتنا اليومية مع جميع العملاء .
من هو موظف خدمة العملاء
هو شخص إيجابي، وطموح، مساحة جيدة ، يحب مساعدة ، وهو فرد متعاون، مع فريق العمل يتمتع بمهارات التواصل، وتحمل ضغوط العمل ويمتلك تفكيرا إستراتيجيا وعنده تفهم إحتياجات ء
تفاصيل الوظيفة والشروط
هذه الوظيفة لسكان القاهرة الكبري فقط، حتي أشعار أخر ونتستعرض معكم متابعي موقع كلمة الشروط الخاصة بالوظيفة
- العمل يكون بنظام الورديات
- أن يكون المتقدم حديث التخرج او خريج سنوات أخري بشرط لا يتعدي 30 عام ميلاديا
- أن يكون حاصل علي مؤهل عالي من أحد الجامعات المصرية او المعاهد العليا المعترف بها
- أن يكون المتقدم قد قام بإداء الخدمة العسكرية او معفي منها
علي من ينطبق علية الشروط يقوم بإرسال السيرة الذاتية عبر البريد الالكتروني التالي [email protected]
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