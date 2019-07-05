هيئة النقل العام| أسعار تذاكر النقل العام بعد ارتفاع أسعار البنزين

أكد رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة اللواء رزق علي أن هناك تعريفة جديدة لمواصلات النقل العام وسيتم التعامل بها بداية من غداً السبت الموافق 6/7/2019، وذلك بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية وننشر لكم تفاصيل الزيادة على مواصلات النقل العام.

زيادة أسعار تذاكر النقل العام

من المقرر أن تزيد تذكرة أتوبيس النقل العام من 3 إلى 4 جنيهات وذلك للمركبات التي تسير أقل من 30 كيلو متراً، أما الأتوبيسات التي تسير أقل من 40 كيلو متراً تكون الزيادة من 4 إلى 5 جنيهات، والأتوبيسات التي تسير مسافة أكبر من 40 كيلو متراً تكون سعر التذكرة 6 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات.

أسباب زيادة أسعار تذاكر النقل العام

بعد زيادة أسعار المواد البترولية صباح يوم الجمعة الموافق 5/7/2019 قررت الحكومة اعداد تعريفة جديدة للمواصلات ليعلم الجميع الأسعار الجديدة لعدم حدوث تضارب في الأسعار والآراء ولذلك قامت الحكومة بتوزيع النشرات وتكون بخط واضح وكبير في المحطات وفي المواقف ليعلم الجميع بخطة الأسعار الجديدة بعد الزيادة.

اسعار المواد البترولية الأن

ارتفعت أسعار المواد البترولية صباح اليوم الجمعة 5/7/2019 وارتفع سعر بنزين 80 ليصبح 6.75 جنيه/لتر، وسعر بنزين 92 ليصبح 8 جنيهات/لتر، وسعر بنزين 95 ارتفع إلى 9 جنيهات/لتر، كما ارتفع سعر السولار إلى 6.75 جنيه/لتر.

تعريفة المواصلات بين القاهرة والمحافظات

تقرر رفع تعريفة الأجرة بين المحافظات بنسبة 15% وتكون أسعار تعريفة الأجرة الجديدة بين المحافظات متواجدة في المواقف بالخط الكبير والواضح ليتعامل بها الجميع بداية من الإعلان عن ارتفاع اسعار المواد البترولية.