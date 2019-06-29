الكثير من إعلانات بيع وابور الجاز القديم الذي يحمل شعار علامة الأهرام نجدها أمامنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وابور الجاز القديم الذي يلم يخلو منزل مصري من وجوده، وكانوا يطلقون عليه بابور الجاز ايضا، وأخيرا تجد كثرة الإعلانات وطلبات العروض والشراء المتداولة عن حاجة وابور جاز الاهرام بأسعار مرتفعة تصل أحيانا إلى 50 الف جنيه، ومن خلال البحث للكشف عن أسرار سعر وابور الجاز القديم المرتفع، ولماذا يتم عرضه بهذه الأسعار المرتفعة والخيالية، وما السبب وراء الهوس بالبحث عنه، مثل البحث عن عش الخفاشوغيره مثل تبييض الدولار الأسود الذي سيطر على عقول الكثيرين.

وابور جاز الأهرام النحاس القديم

ما ميز البابور انه قديم هو حمله شعار الاهرامات الثلاثة، ولهذا يطلقون عليه أصحاب الإعلانات وابور الأهرام النحاس القديم، وبالتالي فان هناك عدة أسباب يتداولها أصحاب الإعلانات عن السبب وراء ارتفاع سعر وابور الجاز وما هى الحاجة إليه:

يعتقد البعض انه يحتوى على نسبة من الذهب وكانوا قديما لا يعرفون بذلك.

ويعتقد الآخرون أيضا احتواء وابور الجاز القديم على نسبة من النحاس الجيد الذي يستخدم في خلطة مع الذهب.

وآخرون يعرضون وابور الجاز القديم في المتاحف أو يبيعونها للأثرياء المهوسين بالأنتيكات.

ويعتقد آخرون أن هذه عمليات نصب حيث هناك عصابة ما تجمع وابور الجاز القديم الذي يحمل شعار الاهرامات وتطلبه بمبلغ مرتفع جدا، ثم تعيد بيعه مرة اخرى، أملا من المشتري أن يبيعه مرة اخرى بمبالغ كبيرة.

حقيقة وابور جاز الأهرام النحاس

يهيب موقع كلمة القراء بعدم الانصياع وراء هذه الإعلانات التي يرفضها العقل والمنطق جملة وتفصيلا، نعم قد يكون سعره مرتفع على أساس انه “انتيكة” ولكن ليس بهذه المبالغ الضخمة والكبيرة، ويجب التحقق من أصحاب الإعلانات لعدم التعرض للنصب أو الاحتيال وراء ذلك.

ونهيب جميع قرائنا بموقع كلمة بعد الاستجابة الى هذه الإعلانات المضللة والتي قد تعرضك للاحتيال من قبل بعض المغرضين، الذين يرغبون بالايقاع بك في شراك النصب والوهم.