واتساب يتسبب في إنهاء حياة زوجة لم يمر على زواجها سوى شهور

تسبب تطبيق المراسلات الفورية واتساب في وقوع جريمة نكراء بين زوج وزوجته في منطقة العجوزة، وبالرغم من أن واتس آب يعمل على تسهيل وتوطيد العلاقات بين الأخوة والأقارب والأصدقاء، إلا أنه قد يتم استخدامه في أشياء أخرى تؤدي في النهاية إلى ما لا يحمد عقباه.

واتساب يتسبب في إنهاء حياة زوجة

وهذا ما حدث بالفعل بين زوجين تزوجا حديثاً ولم يمر على زواجهما إلا 4 سنوات تقريباً، حيث استخدمت الزوجة تطبيق واتسآب في الخيانة الزوجية بينها وبين صديقها في العمل.

فالزوجة كانت تحمل هاتفاً حديثاً به عدة تطبيقات للمراسلة ومن بينها واتساب، وفي إحدى الأيام أخذ الزوج هاتف زوجته لإجراء مكالمة منه، وفوجيء برسالة على الواتساب ففتح الرسالة فوجدها من زميل لها في العمل، ليفتح بعد ذلك جميع الرسائل والتي تسببت في صدمة كبيرة له.

حيث فوجئ برسائل غير أخلاقية وصور زوجته التي أرسلتها لزميلها والتي تكاد أن تكون بدون أي ملابس، مما جعل الزوج يوجه لها عدة طعنات لتفقد حياتها في الحال، وصرحت النيابة بدفن الجثمان، وأمرت بحبس الزوج 4 أيام على ذمة التحيقات.

اقرأ أيضاً: