واتساب يفاجئ مستخدمية بإصدار جديد وميزة جديدة لتوفير الإنترنت ودعم سرعات النت الضعيفة

بواسطة إسلام عوض
واتساب

فاجأ واتساب محبيه ومستخدميه حول العالم بإصدار جديد له القدرة على التحكم بمقدار الضغط الذي يتم تطبيقه على مقاطع الفيديو والصور، وما زالت هاتين الميزتين قيد التجربة والإختبار والتطوير لتطبيقات أندرويد، كما أنه من المفترض أن يتم إتاحة 3 اختيارات للمستخدم عند إرسال الفيديو أو الصور.

1 واتساب يفاجئ مستخدمية بإصدار جديد وميزة جديدة لتوفير الإنترنت
2 الإختيار الثالث لتوفير بيانات الهاتف
3 ميزة جديد تنضم إلى ميزات واتس أب

واتساب يفاجئ مستخدمية بإصدار جديد وميزة جديدة لتوفير الإنترنت

الإختيار الأول ويكون تلقائياً، ويقوم فيه واتس آب باكتشاف أفضل خوارزميات لضغط مقاطع الصور أو الفيديو.

الإختيار الثاني، وهو اختيار أفضل جودة، ويقوم فيه الواتس أب باستخدام أفضل درجة متاحة من جودة الفيديو.

الإختيار الثالث لتوفير بيانات الهاتف

الإختيار الثالث، وهو موفر البيانات لأصحاب الباقات، أو الذين يعانون من سرعات الإنترنت الضعيفة، وهو خيار على المستخدم أن يختاره بنفسه من خلال ضبط الإعدادات، ليتم ضغط الصور والفيديوهات قبل أن يتم إرسالها.

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ميزة جديد تنضم إلى ميزات واتس أب

وهذا الإختيار الأخير في واتساب يمّكن المستخدم من تغيير امتداد الملفات لإرسالها مستند بدلاً من فيديو أو صوره، وبهذا تنضم هذه الميزة إلى مجموعة من الميزات التي تم الإعلان عنها مؤخراً.

إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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