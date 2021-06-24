والصرصار كما هو.. أسعار السجائر الجديدة قبل تطبيقها بأسبوع وزيادة السجائر المحلية والأجنبية

أعلنت الشركة الشرقية للدخان أسعار السجائر الجديدة والتي سيتم تطبيقها في يوليو المقبل والذي لم يتبقى عليه سوى أسبوع واحد فقط، وبدايةً من العام المالي الجديد يوليو 2021 سوف يتم تطبيق هذه الزيادة على جميع الأنواع الأجنبية والمحلية.

أسعار السجائر الجديدة قبل تطبيقها بأسبوع يوليو 2021

كان هذا ما أكده اليوم وفق الفيديو المرفق بالخبر، رئس شركة الشرقية للدخان التنفيذي، حيث أشار إلى أن الشركة لم تقم برفع أسعار السجائر منذ ما يقرب من 3 سنوات، ولكن السبب وراء ارتفاعها هو زيادة الضرائب وليست الشركة.

وحول أسعار السجائر الجديدة أكد الرئيس التنفيذي للشرقية للدخان في حوار له مع الإعلامي شريف عامر، أن قيمة الزيادة الجديدة هي 50 قرش على كل علبة أياً كان نوعها، لأن الزيادة ستشمل السجائر الأجنبية والمحلية.

وحول صورة الصرصور المطبوعة على بعض علب السجائر، أكد رئيس الشرقية للدخان أنه لا يمكن تغيرها، وستظل كما هي بالرغم من الشكاوى الكثيرة من هذه الصورة، مضيفاً أن شركته ملتزمة بنسبة الـ25% لكل صورة من الصور، والتي حددته وزارة البيئة، مؤكداً أن مبيعات الشركة لم تتأثر بسبب صور الصرصار.

اقرأ أيضاً: