وزارة الأوقاف تُصدر تعليمات جديدة بشأن عقد القران في المساجد

مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك تزداد الأفراح والمُناسبات ويتم عقد القران في المساجد كما هو مُعتاد، ولكن تُحذر وزارة الأوقاف من زواج القاصرات بصفة عامة وأعلنت بيان رسمي اليوم الجمعة، ينُص على ضرورة التزام الأئمة والعاملين بالأوقاف بعدم السماح بإشهار أي عقد زواج بأي مسجد من المساجد أو دور المناسبات التابعة لوزارة الأوقاف إلا بشروط معينة وأن تستوفي هذه الشروط:

شروط عقد القران في المساجد

هناك بعض الشروط الواجب توافرها ليتم عقد القران في المسجد دون الوقوع في الخطأ أو التعرض إلى المسائلة القانونية:

موافقة كتابية صريحة من الإدارة التابع لها المسجد على عملية الإشهار من داخل المسجد.

تسليم صورة طبق الأصل من البطاقة لكل من العروسين وصورة طبق الأصل من قسيمة الزواج إذا كان قد تم إنهاء اجراءات الزواج بمعرفة المأذون الشرعي المُعتمد.

أن يكون الإشهار بواسطة المأذون الشرعي للمنطقة بعد أن يتم التحقق من شخصيته وذلك منعا للمشاركة بقصد أو بدون قصد في جريمة في حق الفتاة يُعاقب عليها القانون.

وشددت وزارة الأوقاف بأنها ستتعامل بكل حزم ضد المُخالفات والتجاوزات وتم تعميم التعليمات على جميع المساجد وأخذ علم جميع الأئمة العاملين بالمساجد التابعة لوزارة الأوقاف.

وتسعى الدولة جاهدة للقضاء على زواج القاصرات ومُعاقبة المتحايلين على القانون والتجارة بحقوق الفتيات الذين لم يبلغوا السن القانوني للزواج.