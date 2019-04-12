وزارة الإسكان تحدد أخر موعد لسداد مقدمات حجز الأراضي المتميزة والأكثر تميزا

بعد أن طرحت وزارة الإسكان، 1091 قطعة أرض سكنية، بمشروع “الإسكان المتميز”، فى 13 مدينة جديدة، و 891 قطعة أرض سكنية، بمشروع “الإسكان الأكثر تميزاً”، فى 13 مدينة جديدة، حددت الوزارة أخر موعد لسداد مقدمات الحجز، حيث جرى التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني، في سابقة أولى للوزارة حيث كان النظام المتبع في السابق هو نظام القرعة.

أخر موعد لسداد مقدمات الحجز

وقد أعلنت الوزارة أن أخر موعد لسداد مقدمات حجز الأراضي المميزة والأكثر تميزًا التي أعلنت عنها الوزارة الأسبوع قبل الماضي، هو يوم الخميس المقبل 18 أبريل.

ويذكر أن أسلوب الحجز لقطع الأراضي والمساحات والأسعار متاحة على الموقع الإلكتروني: www.hdb-reservation

وكان المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية ، قد أوضح أنه تم طرح 1091 قطعة أرض سكنية، بـ”الإسكان المتميز”، فى 13 مدينة جديدة، وهى:

6 أكتوبر الجديدة بدر العاشر من رمضان السادات سوهاج الجديدة الفيوم الجديدة قنا الجديدة أسيوط الجديدة أسوان الجديدة غرب قنا غرب أسيوط برج العرب الجديدة طيبة الجديدة

وطرح 891 قطعة أرض سكنية، بـ”الإسكان الأكثر تميزاً”، فى 13 مدينة جديدة، وهى:

القاهرة الجديدة 6 أكتوبر الشيخ زايد الشروق العبور دمياط الجديدة 15 مايو بدر العاشر من رمضان سوهاج الجديدة بنى سويف الجديدة أسوان الجديدة برج العرب الجديدة

وأوضح نائب وزير الإسكان للقطاع العقاري والتجاري، أن عصر القرعة اليدوية ولى وانتهى، وأن الحجز سيكون من خلال “الأون لاين” ، موضحا أن الحجز من خلال الانترنت عبر الموقع الإلكتروني سيكون أسلوب وزارة الإسكان فى كافة مشروعاتها المستقبلية، وأن هذه الطريقة هي الأكثر شفافية ونزاهة ، كما أنها تختصر الوقت والجهد، كما توفر النفقات التي تتطلبها القرعة اليدوية.

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