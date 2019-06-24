الإسكان تطرح 538 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية بأسبقية الحجز، طريقة السداد والتفاصيل

أعلن وزير الإسكان والمرافق دكتور عاصم الجزار أن الوزارة ستطرح عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عدد 538 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية الجديدة في الحي السكني “R3” بالمجاورة “D8” وستكون الأولوية فيها بأسبقية الحجز الإلكتروني عبر الإنترنت من خلال بنك الإسكان والتعمير.

مساحات الوحدات السكنية

قال المتحدث باسم وزارة الإسكان أن مساحات الوحدات السكنية التي ستطرحها هيئة المجتمعات العمرانية ستتراوح بين 130 و173 متراً مربعاً وهي المساحات الأكثر انتشاراً في هذه المنطقة في الوقت الحالي.

نظام السداد والاستلام

أجاب المهندس “طارق السباعي” نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية عن السئلة الخاصة بنظام السداد والاستلام حيث قال إن على المتقدم سداد مقدم جدية الحجز أولاً وقدره 100 ألف جنيه، وبعد ذلك يتم سداد 10% من قيمة الوحدة الإجمالية يُضاف إليها 1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء خلال شهر من تاريخ الحجز.

بعد ذلك يُطلب سداد 10% أخرى من قيمة الوحدة خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز ثم يدفع المشتري 10% ثالثة من ثمن الوحدة السكنية عند الاستلام ثم يُقسط باقي المبلغ بأقساط ربع سنوية متساوية على ثلاث سنوات بدون فوائد.

وأضاف المتحدث أن المشتري يُمكنه أن يُطيل فترة التقسيط إلى 5 أو 7 سنوات لكن سيكون عليه أن يتحمل فوائد على الأقساط لكنه لم يذكر قيمة تلك الأقساط.