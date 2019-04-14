وزارة الإسكان تمد العمل بأسعار العام الماضي للأراضي الصناعية والمخازن بالمدن الجديدة

شهد اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم موافقة المجلس على مد العمل بأسعار عام 2018 بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، والمنتهى العمل بها فى 31/12/2018، وذلك للأراضي التي تشمل (الصناعي والمخازن) ، وذلك حتى تاريخ 31/12/2019، بخلاف نسبة 1 % “إسكان اجتماعي” حيث تضاف إلى أسعار الأراضي الصناعية.

تيسيرات في السداد للإعفاء من الغرامات

وبخصوص أراضى ووحدات مشروع “بيت الوطن” المباعة بمعرفة الهيئة، أضاف الدكتور عاصم الجزار، إنه تمت الموافقة على منح تيسيرات فى السداد بهدف الإعفاء من غرامات التأخير على أقساط أراضي المشروع ، والسارى تخصيصها، وذلك لمدة 3 أشهر من الإعلان الذى سينشر، بشرط التنازل عن أى دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو جهاز المدينة الواقع بها التخصيص، وطالب أجهزة المدن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية ضد المتقاعسين عن السداد فور انتهاء المهلة.

كما وافق مجلس إدارة الهيئة على مذكرة متعلقة بتضرر العملاء المخصص لهم قطع أراضٍ بالقرعة الأكثر تميزا والمميزة لعام 2018، والتى تزيد مساحات قطع الأراضي للفائزين بها 10% عن المساحة التي تقدموا لها بكراسة الشروط، وتنص الموافقة على تطبيق ما ورد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (122) بتاريخ 22/10/2018، على باقى القرعات الأكثر تميزا والمميزة المعلن عنها لعام 2018، وذلك بعد صدوره على أن تعمم على الحالات المطروحة بالقرعات القادمة نظرا لأنها خارجة عن إرادة العميل.

كما أعلن وزير الإسكان أن مجلس الإدارة وافق على تخصيص جزء من القطعة رقم 2 بمساحة نحو 70 ألف متر مربع ، بالمنطقة الفاصلة بين المنطقة الصناعية (أ5) والمنطقة الصناعية (أ6) بمدينة العاشر من رمضان، لصالح شركة الحمد لصناعة المنسوجات وتجارتها، والعبرة بما يتم تسليمه على الطبيعة، وذلك لإقامة مصنع لصناعة المنسوجات، طبقا لعدد من الاشتراطات.

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