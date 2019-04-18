وزارة الإسكان تمنح مهلة لمدة 3 شهور لسداد أقساط الوحدات السكنية والإدارية والصناعية دون غرامات

منح مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تيسيرات فى السداد للوحدات السكنية والإدارية والمهنية وكذلك المحال التجارية وقطع ألأراضي السكنية الصغيرة، بالإضافة إلى الفيلات والوحدات الشاطئية المباعة بمعرفة الهيئة، وكذلك الوحدات الصناعية، وقد أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن اجتماع مجلس إدارة الهيئة وافق على التيسيرات بمنح مهلة إضافية لمدة 3 أشهر من تاريخ نشر الإعلان بالصحف.

تفاصيل التيسيرات

وقد قرر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية اجتماعه منح مهلة 3 شهور إضافية من تاريخ النشر طبقا لما يلي:

الإعفاء من كامل غرامات التأخير، وذلك في حالة سداد كامل المتأخرات المالية المستحقة.

الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70 %، وذلك فى حالة سداد نسبة 75 % من المتأخرات.

الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45 %، وذلك فى حالة سداد نسبة 50 % من المتأخرات.

الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20 %، فى حالة سداد نسبة 25 % من المتأخرات.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن التيسيرات تسرى فقط على حالة سريان التخصيص، وفى حالة الإلغاء بسبب عدم سداد المستحقات المالية فقط، وبحيث تكون الوحدات في حوزة العميل، كما أعلن أنه سيتم سداد جميع المتأخرات محملة بالأعباء حتى تاريخ السداد.

وأضاف الوزير أن التيسيرات السابقة تسري لمن صدر لهم قرارات بالإلغاء وتعذر السحب فعلياً بسبب إقامة المبنى بالكامل، ويتعذر سحبه لأنه مأهول بالسكان.

كما أشار وزير الإسكان، إلى الموافقة على منح مهلة إضافية لسداد المستحقات المالية بدون غرامات تأخير للوحدات الصناعية بمجمع الصناعات الصغيرة وكذلك قطع الأراضي بنشاط (صناعي – ورش صناعية) والتي بيعت بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالجرائد الرسمية، وذلك طبقاً لما يلى:

من صدر لهم قرارات بالإلغاء وتعذر السحب فعلياً لأن النشاط الصناعي قد اكتمل وحصل على رخصة تشغيل ويعمل بالفعل على أن يكون البناء قد تم بناءً على ترخيص.

الأراضي الصادر لها قرار من لجنة بحث التظلمات بنشاط صناعي والملغى تخصيصها بمنح مهلة لسداد المستحقات المالية محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، يتم إعفاؤها من سداد غرامات التأخير شريطة سداد جميع المستحقات دفعة واحدة خلال الإعلان عن التيسيرات.

وأوضح الوزير أنه يتم تطبيق هذه التيسيرات بشرط أن تكون أعمال البناء بموجب ترخيص صادر من جهاز المدينة والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة أو الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وكذلك قيام جهاز المدينة بالتحقق من توافر الشروط الواردة بالقرار وفقاً لما ورد بكل حالة .

ولا تسرى هذه التيسيرات على المبالغ السابق سدادها قبل الإعلان، ولكن يستثنى من ذلك الحالات المستحق عليها قيمة الغرامات فقط وقامت بسداد إجمالي قيمة أصل الأقساط المستحقة، كما لا تسرى التيسيرات على الأراضي التي تم سحبها وإعادة تخصيصها للغير.

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