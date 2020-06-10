وزارة الاتصالات تستعد لإطلاق 4 حزم خدمات حكومية أون لاين

في إطار خطة الدولة في جمهورية مصر العربية الرامية إلى تحويل كافة الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية ( الحصول عليها عن طريق الإنترنت)، وذلك للتسهيل والتيسير على المواطنين والعاملين الحكوميين، بناءًا على توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ولا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم من تفشي فيروس كورونا، التي عززت من أهمية التعجيل في التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وضمن هذا الإطار أعلنت وزارة الاتصالات الثلاثاء عن استعدادها لإطلاق أ4 حزم خدمات حكومية أون لاين جديدة التي تقدمها المصالح الحكومية، وذلك بداية من مطلع شهر يوليو 2020 المقبل.

خدمات حكومية أون لاين

4 حزم خدمات حكومية إلكترونيًا

وبموجب الخطوة الجديدة لوزارة الاتصالات يمكن للمواطن الحصول على الخدمات الحكومية عبر شبكة الإنترنت ( أون لاين) من أي مكان دون حاجة لزيارة مقرات المصالح الحكومية المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة ، وأوضح وزير الاتصالات ،عمرو طلعت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس الثلاثاء عبر شبكة الإنترنت، أن المرحلة الاولى من التحول الرقمي للخدمات الحكومية سوف تنطلق بداية من شهر يوليو المقبل.

وأضاف طلعت ان المرحلة الأولى سوف تتضمن 4 حزم منها ثلاثة مخصصة للعموم ولكافة المواطنين، وواحدة خاصة بالمستثمرين فقط وفيما يلي الحزم الأربعة :