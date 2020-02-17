وزارة التربية والتعليم ترسل خطاب عاجل بشأن إذاعة الأغاني فى المدارس

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإرسال خطاب عاجل لجميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات لتوزيعه على المدارس بشأن إذاعة الأغاني فى المدارس أثناء طابور الصباح أو فى الحفلات المدرسية أو فى المسابقات والأنشطة المدرسية، وذلك عقب تداول مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو بأحد المدارس الخاصة والبنات ترقص على أحد أغاني المهرجانات، وهو ما أثار استياء أولياء الأمور والمسئولين.

وقامت وزارة التربية والتعليم بالتنبيه على جميع المدارس بعدم إذاعة أية أغاني غير لائقة داخل المدارس أثناء طابور الصباح، أو فى الحفلات المدرسية التى تقيمها المدارس، أو فى المسابقات أو خلال ممارسة الأنشطة المدرسية المختلفة، ويفضل أن تكون الأغانى وطنية تحس على الانتماء وحب الوطن وغرس روح المواطنة لدى الطلاب بجميع مراحل التعليم.

كما شددت وزارة التربية والتعليم فى خطابها الموجه لمديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات على ضرورة اختيار نوعية الأغاني التى تقوم بإذاعتها على الطلاب بعناية شديدة وبما يتفق مع المرحلة العمرية التي تهدف لغرس القيم الأخلاقية الحميدة.

وأضافت الوزارة بأنه بالمتابعة الميدانية تم ملاحظة انتشار بعض الأغاني الغير هادفة والتى يتم إذاعتها فى بعض المدارس، وهذه الأغانى تحرض على العنف والسلوك السيء، والتى تحتوى على ألفاظ غير لائقة ولا تتماشي مع رسالة التربية والتعليم وقيمها، وأكدت الوزارة بأن من يتم مخالفة التعليمات سوف يتعرض للمسائلة القانونية.

وأكدت الوزارة على أن الأغاني فن راقي يسمو بالأخلاق، ولكن يجب اختيار الأغانى التى يتم تقديمها فى المدارس بدقة وعناية والتى تعزز القيم والأخلاق وتحس على التمسك بالأخلاق الحميدة والانتماء لوطن واحترام الأخرين وتقبلهم.