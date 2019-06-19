وزارة التعليم العالي تُعلن الحد الأدني لقبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية 75% طب و70% أسنان وصيدلة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحد الأدني لقبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية بتنسيق الوافدين 2019 حيث تقود الإدارة المركزية للوافدين بقبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة من بلادهم بعد إجراء المعادلة الخاصة من خلال المجلس الأعلى للجامعات.

وقد نشر قس شئون الطلبة الوافدين بالإدارة المركزية بوزارة التعليم العالي منشور يحدد الحد الأدني للقبول بجميع الكليات والمعاهد المصرية المتاحة أمام الطلاب الوافدين بدءًا من العام الجامعي 2019-2020 وذلك وفقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات الذى صدر بجلسته المنعقدة فى 16 فبراير 2019 فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بخصوص الطلاب الوافدين.

أولاً: الحد الأدني للقبول بالشهادات المعادلة للثانوية العامة قسمي غلمي وأدبي

الحد الأدني للقبول بكلية الطب 75%، كليات الصيدلة وطب الأسنان 70% كليات العلاج الطبيعي، والبيطري، والهندسة، والتخطيط العمراني، والفنون الجميلة قسم عمارة، والزراعة شعبة هندسة زراعية، والحاسبات والمعلومات 65%، وكليات العلوم، والعلوم الصحية، وعلوم الثروة السمكية والمصايد، والبنات علوم، والفنون التطبيقية 55%، باقي الكليات 50%، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية شعبة أدبي 75%، والإعلام 70%، والألسن 55%.

ثانياً: الحد الأدني لقبول الطلاب الوافدين الحاصلين على الشهادات الفنية المعادلة، ثانوية فنية ودبلوم المعاهد بجميع أنواعها:

كليات الهندسة والتربية والتجارة 75% بما يعادل جيد، الكليات التكنولوجية، والمعاهد الخاصة الهندسية 60%، المعاهد الخاصة النظرية والجامعة العمالية 55%، ونعرض منشور تنسيق الطلاب الوافدين 2019

أما بالنسبة للدبلومات الفنية الصادرة من دولة الكويت فيتم قبول الدبلوم التطبيقي من الكويت فى كليات التجارة والحقوق بنسبة 50%، وقبول الدبلوم التطبيقي من الكويت بنسبة 75% بكليات التمريض، والدبلوم التكنولوجي التطبيقي من الكويت بكليات الهندسة بنسبة 75%، والدبلوم التكنولوجي من الكويت بتم قبولهم بكليات الهندسة بنسبة 50% بشرط عمل مقاصة علمية بالجامعة.