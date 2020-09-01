وزارة التعليم تتيح دخول منصة مدرستي بحساب (microsoft teams) بدون توكلنا 1442

تماشيا مع تسهيل خطوات وطريقة تسجيل دخول الطلاب في منصة مدرستي بحساباتهم على office teams، تم إطلاق تحديثاً على نفس المنصة تسمح بتصدير قائد المدرسة بيانات المستخدم إلى ولي أمر الطالب المسجل عبر حساب نور.

منصة مدرستي للتعلم عن بعد

آلية جديدة غير معقدة للتسجيل في منصة مدرستي، أعلنت عنها المتحدثة بإسم وزارة التعليم العام، ابتسام الشهري، تمكن قائد المدرسة من تصدير بيانات الطلاب(حساب مايكروسفت) وكلمة المرور الخاص بهم، عن طريق رسالة مباشرة تصل إلى ولي الأمر. في بضع خطوات فقط، يتم توضيحها أدناه، عبر تحديثات على( حساب ولي الأمر، وقائد المدرسة).

وعلى تويتر، نشر حساب المتحدث بإسم وزارة التعليم انفوجراف يوضح آلية الحصول على كلمة مرور على منصة مدرستي، دون الحاجة للجوء إلى موقع توكلنا. وجاءت الخطوات كما يلي:

طريقة تسجيل ولي الأمر بحساب نور على منصة مدرستي

الدخول على منصة مدرستي عبر الرابط التالي https://schools.madrasati.sa

التوجه إلى خيار”الدخول بحساب نور لولي الأمر” والنقر عليه

إدخال إسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به في نظام نور وإدخال رمز التحقق ثم النقر على تسجيل الدخول

آلية الحصول على كلمة مرور الطالب على منصة مدرستي عن طريق قائد المدرسة