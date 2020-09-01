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وزارة التعليم تتيح دخول منصة مدرستي بحساب (microsoft teams) بدون توكلنا 1442

بواسطة زكريا منير
تفعيل منصة مدرستي، طريقة الدخول الى مدرستي عبر ميكروسوفت تيمز

تماشيا مع تسهيل خطوات وطريقة تسجيل دخول الطلاب في منصة مدرستي بحساباتهم على office teams، تم إطلاق تحديثاً على نفس المنصة تسمح بتصدير قائد المدرسة بيانات المستخدم إلى ولي أمر الطالب المسجل عبر حساب نور.

1 منصة مدرستي للتعلم عن بعد
2 طريقة تسجيل ولي الأمر بحساب نور على منصة مدرستي
3 آلية الحصول على كلمة مرور الطالب على منصة مدرستي عن طريق قائد المدرسة

منصة مدرستي للتعلم عن بعد

آلية جديدة غير معقدة للتسجيل في منصة مدرستي، أعلنت عنها المتحدثة بإسم وزارة التعليم العام، ابتسام الشهري، تمكن قائد المدرسة من تصدير بيانات الطلاب(حساب مايكروسفت) وكلمة المرور الخاص بهم، عن طريق رسالة مباشرة تصل إلى ولي الأمر. في بضع خطوات فقط، يتم توضيحها أدناه، عبر تحديثات على( حساب ولي الأمر، وقائد المدرسة).

وعلى تويتر، نشر حساب المتحدث بإسم وزارة التعليم انفوجراف يوضح آلية الحصول على كلمة مرور على منصة مدرستي، دون الحاجة للجوء إلى موقع توكلنا. وجاءت الخطوات كما يلي:

طريقة تسجيل ولي الأمر بحساب نور على منصة مدرستي

  • الدخول على منصة مدرستي عبر الرابط التالي https://schools.madrasati.sa
  • التوجه إلى خيار”الدخول بحساب نور لولي الأمر” والنقر عليه
  • إدخال إسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به في نظام نور وإدخال رمز التحقق ثم النقر على تسجيل الدخول

آلية الحصول على كلمة مرور الطالب على منصة مدرستي عن طريق قائد المدرسة

  • يسجل القائد دخول على حسابه في مدرستي
  • يختار من القائمة الرئيسية”إدارة الطلاب”
  • من إدارةالطلاب يختار القائمة الفرعية”إدارة بيانات الطلاب
  • يختار القائد تعديل بيانات الطالب(أيقونة القلم)
  • يضغط على أيقونة”عرض كلمة المرورالمؤقتة”
  • يستخدم القائد المعلومات الظاهرة أمامه لإرسال رسالة شخصية لولي الأمر بإسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب.
زكريا منير

زكريا منير علي أبلغ من العمر 28 عاما مدون على شبكة الأنترنت وكاتب في نجوم مصرية ملتزم بنقل الحقيقة بحيادية تامة

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