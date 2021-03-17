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وزارة التعليم تنفي شائعة رد تابلت طلاب الثانوية العامة عقب نجاحهم

بواسطة محمود عادل
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم ترد على الشائعات

قام الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم لتكنولوجبا المعلومات بنفي ما تردد من شائعاتٍ حول قيام الوزارة باسترداد التابلت من طلاب الثانوية العامة عقب نجاحم في امتحانات الثانوية العامة، موضحاً بأن تلك الانباء التي ترددت لا تتخطى كونها مجرد شائعات.

1 وزارة التربية والتعليم تؤكد على اهمية توفير محتوى رقمي للطلاب
2 وزارة التعليم.. الاستثمار في بنك المعرفة مستمرٌ من 2016 وحتى الآن

وزارة التربية والتعليم تؤكد على اهمية توفير محتوى رقمي للطلاب

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية توفير محتوى رقمي للطلاب، وهو الأمر الذي يتطلب إتاحة الأدوات اللازمة للوصول والاستفادة من المحتوى الرقمي، وفي هذا الإطار فقد نجحت الوزارة في توزيع نحو 2 مليون جهاز تابلت على كلٍ من طلاب المرحلة الثانوية والمعلمين، كما عملت الوزارة على ربط أجهزة التابلت بالمناهج الدراسية من خلال بنك المعرفة المصري، وصرحت وزارة التعليم بأن نظام البوكليت قد تم إلغاؤه دون رجعة، لتؤكد الوزارة على انعقاد الامتحانات بصورة إلكترونية على أن تكون عملية التصحيح كذلك بصورة إلكترونية.

وزارة التعليم.. الاستثمار في بنك المعرفة مستمرٌ من 2016 وحتى الآن

قامت وزارة التربية والتعليم بتوضيح ان عملية الاستثمار في بنك المعرفة المصري من أجل توفير محتوى دراسي رقمي مستمرةٌ من عام 2016 وحتى اليوم، بالإضافة إلى تسليم نحو 2 مليون جهاز لوحي (تابلت) لكلٍ من الطلاب والمعلمين، بتكلفة بلغت نحو 240 دولار للتابلت الواحد، وأضافت الوزارة بأن مرحلة الثانوية العامة قد كلفت الدولة مبلغاً وقدره 9 مليار جنيه مصري.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد قامت بفرض رسوم تأمين للأجهزة اللوحية “التابلت” وقد بلغت قيمتها 100 جنيه مصري بصورة سنوية للطلاب من الصف الأول الثانوي وحتى الصف الثالث الثانوي.

محمود عادل

طالب بالفرقة السادسة بكلية الطب البشري جامعة الزقازيق، نائب رئيس اتحاد وقائم باعمال رئيس الاتحاد سابقاً، كاتب محتوى بصورة وافعية ومبسطة للحرص على إيضاح المعلومة للقارئ دون الإخلال بمضمونها.

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