وزارة التموين تطالب أصحاب بطاقات التموين بالدخول إلى موقع دعم مصر لهذا السبب..

مع بداية شهر فبراير الحالي قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإرسال رسائل قصيرة إلي جميع الفئات المستفيدة من السلع التموينية المدعمة من خلال كوبونات صرف الخبز المدعم وصرف السلع التموينية، بضرورة تسجلهم لأرقام هواتفهم المحمولة علي الموقع الرسمي لدعم مصر ويتم الدخول علي الموقع من قبل أصحاب البطاقات وتسجيل أسمائهم أو رقم تليفون أحد أفراد الأسرة المستفيدين من البطاقة، وذلك لسهولة التواصل مع المواطنين في حالة وجود آي شكاوى تخص المنظومة التموينية.

بطاقات التموين

وتستمر الوزارة في تنفيذ إجراءات المنظومة التموينية مع بداية الشهر الحالي من خلال البقاليين التموينين ومنافذ صرف السلع التموينية وكوبونات صرف نقاط الخبز حيث يحصل الفرد الواحد في البطاقة علي مبلغ قيمته 50 جنيه شهريا.

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كما قامت الوزارة خلال الفترة الحالية بتوفير كميات كبيرة من السلع التموينية الأساسية المقررة لتكفي حاجات المواطنين لعدة أشهر قادمة وذلك بجميع منافذ المجمعات الاستهلاكية بجانب فروع مشروع جمعيتي وذلك بأسعار مخفضة أمام الجميع.

وزارة التموين

وحرصا من الوزارة علي توفير السلع الأساسية لم تنسي نصيب المحافظات الحدودية من هذه السلع الأساسية مثل محافظة شمال وجنوب سينا ومحافظة مطروح والبحر الأحمر تجنبا لحدوث آي أزمات قد تحدث في حالة تعطل سير السيرات المحمولة بالسلع الأساسية مثل حدوث الأمطار والسيول في فصل الشتاء وتقوم الوزارة دائما بتوجيه كل المسئولين بالمحافظات لتنظيم سير المنظومة التموينية مع تشديد الرقابة والمتابعة المستمرة من خلال الجولات الميدانية لمتابعة سير عمل المنشآت التموينية المختلفة.