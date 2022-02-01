“وزارة التموين” تعرف علي منظومة صرف الخبز الجديدة اجراءات جديدة لصرف الخبز

قامت وزارة التموين بالاعلان عن بعض الاجراءات الجديدة الخاصة بمنظومة صرف الخبز الجديدة في مصر، فقد اعلنت الوزارة عن موعد بداية هذه الاجراءات لتكون ابتداء من شهر فبراير الموافق يوم الثلاثاء الاول من شهر فبراير 2022، حيث جاء هذا النظام الجديد بايقاف وقف الصرف لمقدم حصص الخبر لأكثر من مدة ثلاثة ايام، بناء على بعض الضوابط، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كافة التفاصيل المتعلقة بمنظومة صرف الخبز الجديدة في مصر 2022.

منظومة صرف الخبز الجديدة وزارة التموين

وقد اعلنت وزارة التموين قرار وقف الصرف المقدم لحصص الخبز لأكثر من ثلاثة ايام، وذلك حتى يتم ضمان معرفة اليومية الخاصة بعملية صرف الحصص، وقد صرح رئيس شعبة المخابز عماد عطية أنه بناء على الاجراءات الجديدة فإن الشخص الذي يتخلف عن حصة تضيع عليه، وهي الاجراءات التي كان من الضروري ان يتم تطبيقها لكي يتم العمل على ترشيد الاستهلاك، حيث اكد أنه قد تم اعتماد طريقة جديدة للصرف الخاص بالخبر تبعا لمنظومة الخبز الجديدة.

طريقة صرف الخبز الجديدة في مصر

وبناء على ما صرح به رئيس شعبة المخابز في وزارة التموين المصرية، فقد أكد أنه في حالة قيام المستخدم بصرف الحصص المخصص له لمدة ثلاثة ايام، فإنه لا يحق للمواطن الحصول على خبر في اي من الثلاث ايام التي صرف بها، حيث أكد انه في حالة صرف الحبر المخصص للأيام 1,2,3 في الشهر فأنه من الضروري الانتظار حتى يكون الرابع من الشهر نفسه حتى يمكنه صرف الحصة الخاصة به من الخبز، وذلك بعكس النظام القديم الذي كان يتيح للمواطنين الصرف في اي وقت بدون مشاكل، وهي الاجراءات التي يبدأ تطبيقها بجميع المخابز في كافة انحاء الجمهورية بداية من يوم الاول من شهر فبراير.