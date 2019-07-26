وزارة التموين تعلن أن اليوم بداية الأوكازيون الصيفي

في إطار ما تتخذه الحكومة المصرية لإنعاش حركة التجارة الداخلية في مصر، فقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن البدء في موسم الأوكازيون الصيفي للعام 2019، وذلك بداية من اليوم الجمعة 26 يوليو 2019، على أن يستمر لمدة شهر.

الأوكازيون الصيفي

تضمن القرار الصادر من وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يجب أن يكون لكل محل أسبوعين على الأقل، على أن تلتزم كافة الجهات المشاركة بالحصول على موافقات من مديريات التموين والتجارة الداخلية التي تقع المحلات التجارية في دائرتها.

كما ألزم القرار كافة الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع والتي سيطبق عليها الأوكازيون قبل الخصم وبعده، وذلك حتى يتمكن المستهلكين من معرفة مقدار الخصم، وما إذا خصما حقيقيا أم لا.

وتقوم وزارة التموين بتنظيم عدد من الحملات التفتيشية على المحلات التي تقوم بالمشاركة في الأوكازيون، حفاظا على حقوق المستهلكين، ولضمان تقديم أفضل خدمة للجمهور، ولمنع التلاعب من قبل بعض أصحاب المحلات.

يذكر أن الأوكازيون في مصر يكون في شهري فبراير ” الأوكازيون الشتوي” ، وأغسطس ” الأوكازيون الصيفي”، ويعتبره الكثير من المصريين فرصة كبيرة لشراء احتياجاتهم من الملابس والأحذية خاصة بعد ارتفاع الأسعار خلال الأعوام الأخيرة.