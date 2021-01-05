وزارة التموين تعلن عن بوابة رقمية للحصول على خدماتها إلكترونياً.. وتوصيل البطاقات التموينية للمنزل

كشف الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتوثيق أن الوزارة تعمل على توفير بوابة رقمية موحدة للمكاتب التموينية، والتي تهدف إلى توفير كافة خدمات مكاتب التموين من خلال مراكز خدمة متطورة إلكترونياً باستخدام التطبيقات الرقمية لمصر، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لتوفير الخدمات الحكومية إلكترونياً بما يتماشى مع التطور التقني والتكنولوجي الذي تشهده مصر تماشياً مع التطورات العالمية.

مستشار وزارة التموين لنظم المعلومات يوضح.. للمواطن حرية الاختيار في تقديم طلب للحصول على الخدمات أون لاين

وأكد الدكتور عمرو مدكور بأن مجهودات وزارة التموين لتوفير بوابة رقمية موحدة لخدماتها إلكترونياً تهدف إلى توفير الحرية المطلقة للمواطنين في تقديم طلب للحصول على خدمات الوزارة إلكترونياً من خلال الولوج إلى البوابة أون لاين، بالإضافة إلى استمرار توفير الخدمات التي تقدمها وزارة التموين عبر مراكز الخدمة ومكاتب التموين المنتشرة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

وأشار مدكور إلى ان المواطن سيجد أمامه خياراً في الحصول على الخدمات دون الحاجه للذهاب إلى مكاتب التموين من خلال تقديم طلب للحصول عليها عبر شبكة الإنترنت.

مستشار وزير التموين يعلن عن توصيل البطاقات التموينية للمنازل عبر البريد

قام الدكتور عمرو مدكور بتوضيح أن مجهودات الوزارة لتطوير خدماتها تشمل إتاحة توصيل البطاقات التموينية من خلال البريد، حيث أصبح بإمكان المواطن عند استخراج بطاقة تموينية بدل تالف أو فاقد تحديد طريقة الحصول على البطاقة التموينية إما من خلال البريد أو استلامها عبر أحد مكاتب التموين.