وزارة التموين تفرض آليات وشروط جديدة لحذف الغير مستحقين للدعم

تسعى وزارة التموين إلى تحقيق العدالة وإيصال الدعم إلى مستحقيه فقط وكانت هناك بعض المعايير الأولية لحذف بطاقات التموين التي لا تستحق الدعم والذين يزاحمون محدودي الدخل في الدعم الذي تقدمه الحكومة، وبدأت بالفعل وزارة التموين بفرز البطاقات مرورا بثلاثة مراحل حتى تم تقليص عدد البطاقات وحذف الغير مستحقين من البطاقات التموينية.

آليات وشروط جديدة

تبدأ المرحلة الرابعة من فرز البطاقات التموينية لحذف الغير مستحقين للدعم، وذلك بعد تصريح وزير التموين بوضع أليات ومحددات جديدة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وبشروط جديدة سيتم الإعلان عنها في وقتها ليتم التعديل في الحال على منظومة الدعم بالآليات الجديدة.

اضافة المواليد الجدد

أكد وزير التموين أن موعد اضافة المواليد الجدد سيكون في بداية شهر سبتمبر وسيتم الإعلان عن الموعد بالتحديد، وأضاف الوزير أن جميع الاجراءات الخاصة بإضافة المواليد الجدد مثل الحصر والتصنيف انتهت بشكل كامل وفي انتظار القرار النهائي بصرف الدعم لهم، وستعلن وزارة التموين قريباً عدد المواليد الذين تمت اضافتهم والمقرر أن يتم صرف السلع التموينية لهم.

عدد المحذوفين في المرحلة الرابعة

أوضح وزير التموين أن عمليات التنقية بالمرحلة الرابعة مُستمرة وفقا للمعايير التي تم الإعلان عنها من قبل والتي تنطبق على أكثر من 700 ألف مواطن سيتم حذفهم من البطاقات التموينية واضافة الذين يستحقون الدعم في ظل سعي الدولة لتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية وايصال الدعم إلى مستحقيه.