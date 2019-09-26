وزارة التموين تُحدد الأوراق المطلوب تقديمها فى حالة الاستبعاد من الدعم

تيسيراً على المواطنين أصحاب البطاقات الموقوفة من الحصول على التموين والدعم أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية عدداً من التوجيهات الوزارية من خلال منشور تم نشره على الموقع الرمسي للوزارة يحدد الأوراق المطلوب يُقديمها لمكتب التموين التابع له مباشرة بدلاً من تقديم تظلم على الموقع الالكتروني الخاص بالتظلمات.







وأكد الوزير بان على مكتب التموين مراجعة التظلمات على الحذف من بطاقة التموين المقدمة من المواطنين وتسجيلها على موقع تموين دعم مصر ووضع الرقم القومى ورقم التليفون المحمول للمواطن ورقم البطاقة الذكية “بطاقة التموين” ونوع التظلم المقدم من المواطن “أى سبب الاستبعاد من الحصول على الدعم”.

ويقوم مكتب التموين بعد ذلك بإرسال كشوف معتمدة من رئيس مكتب التموين لمديرية التموين التابع له على أن يتم إرسالها بعد ذلك إلى ديوان عام الوزارة من اسطوانة مدمجة CD مشيراً بأن باب التظلمات سوف يتم فتحه بمكاتب التموين على أن يتم إرفاق صور للمستندات التى تدل على استحقاق المواطن للدعم التمويني.







ونعرض صورة المنشور أو التوجيه الوزارى رقم 25 لسنة 2019 الصادر فى 25 سبتمبر الجاري والذى قامت الوزارة بنشره عبر الموقع الرسمي لها على شبكة الانترنت والذى يتضمن من الأوراق المطلوب تقديمها فى حالة الاستبعاد من دعم التموين فى حالات الاسبعات بسبب الحصول على مرتبات حكومية عالية، أو معاشات عالية.

كما يتضمن المنشور أيضاً الأوراق المطلوب تقديمها فى حالات الاستبعاد من الدعم بسبب امتلاك سيارة أو أكثر، أو فى حالة الاستبعاد بسبب استهلاك كهرباء عالي، أو الاستبعاد بسبب استهلاك فاتورة تليفون محمول عالية، أو الاستبعاد بسبب حيازة زراعية، أو بسبب دفع مصاريف دراسية عالية.