وزارة الداخلية تبدأ في تعميم الملصق الإلكتروني على جميع المركبات في مصر وتكشف عن أهم مميزاته

بدأت بالفعل وزارة الداخلية في تعميم تركيب الملصق الإلكتروني على جميع السيارات في جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال تكليفات هامة لجميع وحدات المرور، حيث يتم وضع الملصق على الزجاج الأمامي للسيارة أو المركبة، كما انه يتلف عند محاولة نزعه من المكان الذي تم وضعه فيه، وذلك من اجل الربط بين الوحدات المختلفة في الداخلية، وتحقيق المساواة بين المواطنين.

تعميم الملصق الإلكتروني على السيارات في مصر

حيث يحتوي هذا الملصق الهام على رقم المركبة وجميع بياناتها التي تم تسجيلها وذلك من أجل التيسير للاستعلام عنها بالحاسب الآلي، حيث يوفر جميع البيانات الدقيقة عن السيارة أو المركبة من خلال أجهزة الوزارة، والتي تمكن وزارة الداخلية للتعرف عن أماكن الكثافات المرورية والتعامل الفوري معها.

كما أن تلك الملصقات تساعد على تحديد مسار حركة المركبات وتصنيفها ” سواء دراجة نارية أو سيارة أو مقطوره وغيرها” ومدى أحقيتها في السير بالمسار المخصص لها وتحديد الحارة المرورية وذلك مع توجيه الإرشادات لمستخدمي تلك الطرق.

كما يتيح هذا الملصق الهام لأجهزة وزارة الداخلية وضع نظام آلي من أجل فحص المركبات أمنياً، وذلك من خلال الربط مع باقي الأنظمة الأمنية بالوزارة وقاعدة بيانات واحدة من أجل تسجيل المخالفات إلكترونياً، ويساعد ذلك للتعرف على المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المناطق الحرة أو المنافذ الجمركية.

ويهدف الملصق أيضاً إلى التسهيل على المواطنين في استخدامهم الطرق وسداد الرسوم المستحقة على المركبة، وإرسال رسالة نصية عقب كل عملية خصم أو مخالفة أو رسوم يتم تسديدها، كما أنه يرفع معدل ضبط السيارات وتخزين صورة للمركبات المخالفة إلكترونياً بقاعدة البيانات من أجل تحقيق المساواة بين المواطنين.