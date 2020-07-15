وزارة الداخلية تعلن عن قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة .. شروط وقواعد القبول

صرح رئيس أكاديمية الشرطة، اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية، خلال المؤتمر الصحفي بـ إعلان وزارة الداخلية عن قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة للعام الدراسي 2020/2021، وأوضح الإعلان شروط وقواعد التقديم والمواعيد لكل فئة من الطلبة الذين يحق لهم التقديم ، على أن يتم التقديم إلكترونيًا عبر موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، وفي هذه المقالة رصدنا لكم كافة التفاصيل المطلوبة للتقديم.

قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

من يحق لهم التقديم ؟

وفقًا لإعلان أكاديمية الشرطة يحق التقديم في الدفعة الجديدة بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد:

الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية التي تمنحها المعاهد الأزهرية بحد أدني مجموع 65% لهذا العام 2020 أو العام السابق 2019 ،

الحاصلين على ليسانس الحقوق بحد أدنى تقدير مقبول للعام الحالي أو العام الماضي .

الحاصلون على المؤهلات الجامعية في التخصصات التي تمثل احتياجًا أساسيًّا لقطاعات وزارة الداخلية، ذكور وإناث بحد أدنى تقدير جيد لهذا العام أو العام السابق .

مواعيد تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة

وأما مواعيد تقديم طلبات الالتحاق حسب ما اوضحه رئيس أكاديمية الشرطةفهي كما يلي:

بالنسبة لطلبة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام السابق ٢٠١٩ ، تبدأ اعتبارا من يوم الإثنين الموافق ٢٠ يوليو ولغاية الخميس الموافق 30 يوليو، وذلك عبر موقع وزارة الداخلية على الانترنت

النسبة للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام الحالي ٢٠٢٠، اعتبارا من الأربعاء الموافق ٥ أغسطس القادم وحتى الخميس ٢٠ أغسطس، وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية الإلكتروني .

بالنسبة للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية لهذا العام ٢٠٢٠ والعام السابق ٢٠١٩، يبدأ التقديم اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق ٤ أغسطس القادم وحتى الخميس الموافق ٢٠ أغسطس ٢٠٢٠ ، وذلك عن طريق مكتب تنسيق القبول بكليه الشرطة .

بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الجامعية، تبدأ من يوم الثلاثاء ٤ أغسطس وحتى الخميس الموافق ٣ سبتمبر 2020، وذلك عبر مكتب تنسيق قبول بكلية الشرطة.

ومن ضمن شروط القبول أن يكون الحد الأدنى للمجموع 65% لهذا العام أو العام السابق، وشريطة أن يكون مقيدًا خلال العام الدراسي الماضي في إحدى الكليات أو المعاهد الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.

شُروط الالتحاق بكلية الشرطة

يُقبل للالتحاق بكُلية الشُرطة من تتوافر فيهم الشُروط التالية:

شروط طلبة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية

أن يكون مصري الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس.

أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة.

ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة.

ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم، أو بقرار تأديبي نهائي.

أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وفقًا لما يلى:

ألا يقل طول قامة الطالب عن 170 سم. توافر شرط القوام (أقصى وزن = طول الطالب – 90). ألا يزيد عُمره فى أول أكتوبر عن 22 سنة ميلادية. أن تقرر الجهة الطبية المُختصة استكمال الطالب لشروط اللياقة الصحية للخدمة فى هيئة الشرطة. أن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية بما لا يقل عن 50% من مجموع الدرجات المقررة للاختبار. ألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

شروط الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين 2019 أطباء

أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.

أن يكون الطالب حسن السيرة.

ألا يكون الطالب سبق الحكم عليه من قانون العقوبات أو عقوبة مقيدة للحرية، أو سبق فصله في خدمة الحكومة بحكم.

ألا يكون مضى على حصول الطالب سنة من تاريخ تخرجه على اعتبار سنة الامتياز سنة دراسية.

أن يكون الطالب مستوفيا لشروط اللياقة وهي (الطول 165 سم، وعرض صدره 83 سم، الوزن يساوى طول الطالب ناقص 90).

ألا يزيد عمر الطالب على 28 سنة.

ألا تقل درجة الإبصار عن النصف.

أن يجتاز اختبار اللياقة البدنية بما لا يقل عن 40%.

أن يجتاز الطالب الكشف النفسي من خلال مجموعة من الاختبارات، دون حق الإعادة.

الإختبارات المُقررة للالتحاق بكلية الشرطة

تشمل الاختبارات التي يجب أن يجتازها الراغبين بالالتحاق بكلية الشرطة ما يلي:

اختبار القُدرات: ويهدف لقياس مستوى ثقافة ومعلومات الطالب العامة، ويجب أن يحصل الطالب على نسبة 50% من مجموع الدرجات المقررة لهذا الاختبار، ومن غير أن يكون له حق الإعادة في حال الرسوب.

اختبارا المقاس والقوام: وفيه يتم قياس طول وعرض صدر الطالب، وذلك بالنسبة للمتقدمين لقسم الضباط المتخصصين، ويهدف اختبار القوام للتأكد من (تناسب الطول مع الوزن “الطول – 90”) وتكون الإعادة لمرة واحدة فقط الكشف الطبي، يتم إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة الطبية المختصة (القومسيون الطبي)، وللمتقدم في حالة رسوبه الحق في الإعادة لمرة واحدة فقط.

الكشف النفسي: وهو عبارة عن مجموعة من القياسات النفسية، ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.

الاختبار الرياضي: ويتم بأداء عدد من التمرينات الرياضية، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة في حالة رسوبه.

كشف السمات: في حالة اجتياز الطالب الاختبار الرياضي يخضع لبطارية اختبار السمات لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.

لجنة الاختيار (الهيئة): بعد اجتياز الاختبارات السابقة بنجاح يخضع المتقدم للمثول أما لجنة مشكلة لاختيار المتقدمين وفق معايير المفاضلة المنصوص عليها بقانون إنشاء أكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية، بهدف انتقاء أفضل العناصر.

الكشف الطبي المتقدم: يخضع الطالب لاختبارات طبية متقدمة أمام لجنة طبية وتشمل هذه الاختبارات: موجات صوتية على ” القلب – البطن ” . رسـم مـخ كهربائي مقياس سمــع تقليدي. فحص نسبة السكر بالدم ” صائم – مفطر “. وظائف الكبد والكليتيـن. الكشف عن العقاقير والمواد المخدرة.



إجراءات تقديم الطلبات لـ قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

حددت أكاديمية الشرطة مكان الاختبارات والدخول للأكاديمية من البوابة رقم 5 للأكاديمية اعتبارًا من الساعة 6 صباحًا، أما إجراءات تقديم طلبات الالتحاق فهي كما يلي:

بالنسبة لطلبة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية

يتم التقديم عبر رابط موقع وزارة الداخلية الإلكتروني واتباع الخطوات الآتيـة:

بعد الدخول على موقع وزارة الداخلية الإلكتروني المذكور آنفًا، الدخول من خلاله إلى موقع أكاديمية الشرطة

إدخال الطالب ( الرقم القومي – رقم الجلوس ).

إدخال البيانات الخاصة بالطالب والتي تتضمن (الاسم – المجموع الحاصل عليه فى الثانوية العامة أو ما يعادلها – اسم المنطقة التعليمية).

يختار الطالب يوما من بين ثلاثة أيام لأداء اختبار القدرات.

يظهر للطالب رقم اللجنة والرقم السرى الخاص به والذى سوف يتواصل به مع موقع الأكاديمية.

ويجدر التنويه إلى أنه عند حضور الطالب يجب إحضار ( عدد 4 صور مقاس ” 4x 6 ” ، شهادة الميلاد، بطاقة الرقم القومي، شهادة الثانوية العامة أو إيصال مكتب التنسيق، أو بيان درجات معتمد من الإدارة التعليمية المختصة أو صورة ضوئية معتمدة طبق الأصل).

وتشمل الإجراءات الأخرى ما يلي:

يتوجه الطالب عند حضوره لمقر كلية الشرطة إلى منافذ تحصيل الرسوم للحصول على ملف التقديم.

يتوجه الطالب لمقر لجنته ليتسلم بطاقة التردد بعد ختمها بخاتم اللجنة والتى يسمح له بموجبها بالتردد على الأكاديمية.

وفى ذات اليوم يتوجه الطالب لمقر اختبار القدرات.

لمعرفة نتيجة اختبار القدرات يتم الدخول على موقع أكاديمية الشرطة المذكور سابقًامن خلال الرقم السرى والرقم القومى، وفى حالة نجاح الطالب يتحدد له موعد كشف ( المقاس – القوام ).

فى حالة رسوب الطالب فى كشف القدرات، لا يحق له الإعادة.

يتوجه الطالب إلى مقر لجنة اختبار المقاس وفى حالة اجتيازه بنجاح يتوجه لأداء اختبار القوام.

لمعرفة نتيجة القوام يتم الدخول على موقع الأكاديمية الإلكتروني، وفى حالة اجتيازه بنجاح يتوجه في اليوم التالي إلى مقر اللجنة الخاصة به مصطحبًا معه (الصور الشخصية، بطاقة الرقم القومي، بطاقة التردد، ووثائق التعارف الخاصة بإجراء التحريات التي تم تحميلها عن طريق شبكة الإنترنت، والإقرارات الموجودة بالملف)، لاستكمال إجراءات التقديم باللجنة قبل تحديد موعد الكشف الطبي.

يحق للطالب في حالة رسوبه في كشف القوام الإعادة، بعد تحديد موعد الإعادة إلكترونيًا.

يحضر الطالب لأداء الكشف الطبي مصطحبًا معه بطاقة التردد وعدد (2) صورة شخصية، وبطاقة الرقم القومي.

في حالة رسوب الطالب في الكشف الطبي يحق له الإعادة لمرة واحدة فقط مقابل رسوم تحددها الكلية، ويحدد له موعد لجلسة التظلم.

في حالة اجتياز الطالب للكشف الطبي يتوجه مباشرة في اليوم التالي لأداء الاختبار النفسي.

في حالة رسوب الطالب في الكشف النفسي لا يحق له الإعادة مرة أخرى.

في حالة اجتياز الطالب للكشف النفسي يتوجه في اليوم التالي إلى مقر اللجنة الخاصة به ومعه عدد (2) صورة شخصية لتحديد موعد الاختبار الرياضي.

في حالة اجتياز الاختبار الرياضي بنجاح، يتحدد له موعد الاختبارات الشخصية (السمات ).

في حالة رسوب الطالب في الاختبار الرياضي يحق له الإعادة مرة واحدة مقابل رسوم تحددها الكلية.

في حالة اجتياز الطالب لاختبار السمات يتحدد له موعد كشف الهيئة.

في حالة رسوب الطالب في اختبار السمات لا يحق له الإعادة مرة أخرى.

عقب تحديد موعد كشف الهيئة يحضر الطالب للمثول أمام اللجنة في الموعد المحدد، وعقب تحقق اللجنة المشكلة للاختيار من الشروط المنصوص عليها في قانون أكاديمية الشرطة ولائحته التنفيذية يتم تحديد موعد لإجراء اختبار الكشف الطبي المتقدم.

يتابع الطالب الموقع الإلكترونى لتحديد موعد الكشف الطبى المتقدم.

بالنسبة لطلبة الدبلومات الأجنبية وما يُعادلها والحاصلين على الثانوية العامة من خارج البلاد وطلبة الدور الثانى

وتشمل إجراءات التقديم بالنسبة لطلبة الدبلومات الأجنبية وما يعادلها والحاصلين على الثانوية العامة من خارج البلاد وطلبة الدور الثانى كما يلي: