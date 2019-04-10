وزارة الزراعة توضح حقيقة بيع 12 ألف دجاجة نافقة للمواطنين كدجاج مجمد

بعد انتشار شائعة نفوق 12 ألف دجاجة بالمزارع المصرية بسبب الأمطار وبيعها للمواطنين على اعتبار أنها دواجن مجمدة، وتداول صور لدجاجات نافقة كتأكيد للشائعة، قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, وصدر نفي الوزارة في تقرير المركز الدوري الصادر اليوم والخاص بنفي الشائعات المتداولة في الأيام الماضية.

رد وزارة الزراعة على الشائعة

وفي إطار رد وزارة الزراعة على المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نفت الوزارة لك الأنباء بشكل قاطع، ‏وأكدت أن الصور المتداولة لا صحة لها على الإطلاق، وشددت الوزارة على أنها تجري عمليات رقابة دورية على كافة المزارع بهدف التأكد من الوضع الصحي للثروة الداجنة، وأضافت الوزارة أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن هو شائعات تستهدف إثارة الذعر والقلق بين المواطنين.

وحول شائعة أخرى مست الوزارة، تتعلق بفساد المادة الفعالة للأمصال واللقاحات التي تستخدم في تحصين الدواجن من الفيروسات، أكدت الوزارة عدم صحة هذه الأخبار على الإطلاق، وشددت على صحة جميع اللقاحات المحلية والمستوردة وخضوعها للرقابة والفحص من الجهات المعنية بالدولة، وأن ما يثار في هذا الشأن يستهدف البلبلة وإثارة غضب المواطنين.

وأوضحت وزارة الزراعة أنها تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات البيطرية، وهذا هو سبب إنشائها لأكبر مصنع متخصص في إنتاج هذه اللقاحات باستخدام خلايا الزرع النسيجي وتكنولوجيا المخمرات، مضيفة أن 80% من إنتاج المصنع مخصص للتصدير، ومن المقرر أن يتخصص المصنع في إنتاج لقاح لمرض الحمى القلاعية، ولقاحات بيطرية أخرى، مثل جدري الأغنام ، وطاعون المجترات الصغيرة والجلد العقدي وغيرها.

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