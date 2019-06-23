وزارة الزراعة تُعلن انخفاض سعر الليمون بنسبة 70% في هذا التوقيت

في مداخلة له على إحدى القنوات الفضائية المصرية، قال المتحدث باسم وزارة الزراعة “محمد القرش” إن أسعار الليمون كانت قد ارتفعت بشكل مؤقت فقط وبدأ في الانخفاض بعد انتهاء عيد الفطر المبارك وأنه مرشح للانخفاض بنسبة أكبر في الأيام القادمة.

وأضاف “القرش” أن سعر الليمون سينخفض بنسبة تقارب 70% في الفترة القادمة بعد أن يصل المحصول الجديد إلى الأسواق لافتاً إلى أن الوزارة تهتم في الأساس بجودة المحصول وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية إن الوزارة تهتم بأن يكون السعر مناسباً للجودة مؤكداً أنه لا يُمكن السماح بالمساس بجودة تحت أي ظرف إطلاقاً وذلك لزيادة قوة المنتجات المصرية ومنافستها بصورة أكبر.

وكان سعر الليمون قد شهد ارتفاعاً جنونياً في السوق المصرية في الفترة الأخيرة خصوصاً فترة عيد الفطر ووصل سعر الكيلو الواحد إلى 100 جنيهاً.